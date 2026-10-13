České Radiokomunikace reorganizují cenný majetek. Klíčový byznys přechází na jiné firmy

České Radiokomunikace (CRA) od letošního listopadu reorganizují svůj stále rostoucí a důležitější byznys s datovými centry, cloudem a provozem serverů. Z CRA budou prvního listopadu vyčleněna aktiva do dvou nástupnických firem, kterými budou Datové centrum Lužice a Cloud4com. CRA jsou v obou jediným akcionářem.
Datové centrum Lužice bude poskytovat služby datových center zákazníkům i pro vlastní potřebu CRA. Půjde o pronájem kapacity datacenter a zajištění jejich provozu. Na novou firmu přejde i s tím související majetek. Datové centrum Lužice tak bude obstarávat datacentra v Praze na Žižkově (Tower), na Strahově, Cukráku, v Brně, Ostravě, Pardubicích a Tlusté Hoře.
Na společnost Cloud4com přejdou cloudové řešení a infrastruktura, což zahrnuje poskytování cloudu zákazníkům i pro interní potřeby CRA. Cloud4com kromě jiného bude řešit licence nutné k provozu cloudu, HPE GreenLake a podobně.
CRA si ponechají zákaznické smlouvy nebo nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí. Firma jako taková nezaniká a bude nadále operovat.
Změny vyplývají z údajů v obchodním rejstříku. České Radiokomunikace na dotaz Lupy, proč k těmto změnám dochází, neodpověděly. Může to souviset s optimalizací provozu a rozdělením typu služeb podobně, jako si například operátoři dělí aktivity kolem zákazníků a provozu samotné infrastruktury.
Datové centrum Lužice a Cloud4com jsou akvizice, které CRA v minulosti realizovaly. Obě značky získaly od finanční skupiny KKCG Karla Komárka za zhruba miliardu korun. Součástí je i datacentrum nedaleko Hodonína, kam CRA umisťují servery pro umělou inteligenci.
CRA mají nyní v chodu projekt největšího datového centra v Česku. Nedaleko Prahy vzniká 26MW objekt Gateway (staví ho Skanska, optiku přivede několik poskytovatelů). Z něho by se do budoucna mohla stát evropská AI gigafactory, pokud CRA a stát uspěji v tendru Evropské komise. Pak by se datacentrum mohlo rozrůst na 77 a více MW.
CRA už pro Gateway mají rezervovanou kapacitu od německé společnosti Polarise. Španělský Multiverse Computing chce až 30 MW a zároveň poskytl investici kolem 1,2 miliardy korun.