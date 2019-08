 »  Česko chce být evropským centrem pro AI, spouští webovou aplikaci

Jan Sedlák

Plán současné české vlády přilákat do země jedno z evropských center pro výzkum a vývoj umělé inteligence v rámci Evropské unie pokračuje. EU chce v příštích deseti letech do využití AI v průmyslu a dalších oblastech dát 20 miliard eur, přičemž zhruba 50 milion eur má jít do čtyř takzvaných center of excellence, o nějž má zájem i Česko, a to konkrétně o ústředí.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsal memorandum s českými technickými vysokými školami, se kterými se na AI má pracovat. Vedle toho se rozjíždí spolupráce i se zahraničními školami. V současné době jde o 29 institucí, mezi kterými jsou i Oxford a Cambridge.

Stát skrze CzechInvest připravuje mapu subjektů, které mají na AI v Česku pracovat. Měla by být k dispozici na této stránce, iframe ji ale v některých případech nezobrazuje (aktualizováno: přímý odkay je zde). Mapová aplikace má být postupně rozvíjena a poskytnuta jako open source. Na GitHubu je aplikace k dispozici.

Havlíček se zároveň snaží získat podporu u dalších zemí. „Lobujeme u evropských zemí, aby to centrum (center of excellence) bylo u nás. Naposledy jsme získali například podporu polské vlády. Konkurencí jsou nám některé dobře připravené země, hlavně Francie či jedna zatím nejmenovaná skandinávská země,“ uvádí ministr.

Česká republika má vedle těchto aktivit připravenou Národní strategii umělé inteligence (NAIS), kterou si můžete pročíst zde na Lupě. Stát také žádá subjekty kolem AI o vyplnění dotazníku.

Současná vláda mluví o tom, že do rozvoje AI chce investovat i v případě, že Česko center of excellence nezíská. Má jít o 10 až 15 miliard korun vložených do „strojního vybavení potřebného pro výzkum umělé inteligence“. Zapojovat se mají i podniky sdružení ve Svazu průmyslu a dopravy, který sekci pro AI vytvořil už dříve.