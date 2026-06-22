Česko se může ucházet o evropskou AI gigatovárnu za desítky miliard, vláda schválila podporu

Česká republika se oficiálně může zapojit do mezinárodní soutěže o získání jedné z takzvaných evropských AI gigatováren, tedy poměrně velkých datových center plných grafických karet typu Nvidia. Vláda dnes schválila podporu, která bude klíčová vzhledem k tomu, že k postavení AI gigafactory budou potřeba veřejné dotace.
Evropská komise před časem ohlásila plán postavit pět gigatováren za 20 miliard eur. Neustále ovšem odkládá vydání podmínek a je pravděpodobné, že nakonec dojde k osekání těchto ambic, mimo jiné kvůli nedostatku financí. Za Česku se o jedno z datacenter chtějí ucházek České Radiokomunikace (ČRA), které již na Zbraslavi zahájily stavbu největšího datacentra u nás. To by v případě úspěchu s gigafactory bylo rozšířeno. Na finální parametry si ale bude nutné počkat po zveřejnění podmínek Komise.
Případná česká AI gigatovárna by mohla vyjít až na desítky miliard korun. Část mají investovat právě ČRA a zbytek český stát a EU. Aby se ČRA ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu mohly o projekt ucházet, musela mu dát vláda zelenou, což se teď stalo.
“Nejde o definitivní rozhodnutí, že tato infrastruktura v Česku vznikne, ale o zásadní krok k tomu, aby Česká republika měla šanci být u jedné z nejvýznamnějších evropských investic do umělé inteligence,” potvrdil ministr Karel Havlíček.
“Projekt má být realizován a financován soukromým investorem, který ponese finanční rizika a bude vlastníkem i provozovatelem infrastruktury. Role státu spočívá v podpoře záměru a v závazku k využití části výpočetní kapacity v případě, že bude český projekt v evropské soutěži vybrán. V první fázi se počítá se závazkem České republiky ve výši 2,5 miliardy korun, který bude v plné výši dorovnán příspěvkem Evropské unie. Úhrady mají probíhat postupně v letech 2028 až 2032, vždy podle skutečného čerpání výkonu,” vysvětlilo ministerstvo průmyslu.
Vládní zmocněnec Lukáš Kačena už dříve Lupě řekl, že by stát mohl gigatovárnu využít například na trénování suverénních jazykových modelů, nezávislých na jiných mocnostech. Další užití se nabízí pro digitalizaci veřejné správy, bezpečné zpracování citlivých dat, vědecko-výzkumné účely, podporu technologických firem a startupů nebo pro další strategické potřeby. O využití výpočetního výkonu podle ministerstva průmyslu projevují zájem státní instituce.
“Nyní čekáme na zveřejnění oficiálních podmínek výzvy Evropskou komisí a jsme odhodláni udělat maximum pro to, aby Česká republika AI gigafactory získala a stala se jedním z evropských center rozvoje umělé inteligence. Naším cílem totiž není uzavřená infrastruktura pro jednoho hráče, ale otevřený ekosystém pro stát, univerzity, výzkum, podniky, startupy i další partnery,” sdělil Lupě Jan Kavalírek, bývalý vládní zmocněnec pro AI, který dnes kromě jiného pracuje v ČRA právě na projektu gigatovárny a obecně regulací kolem AI.
Kavalírek snahy získat AI datacentrum rozjel už za podpory dřívějšího ministra Lukáše Vlčka. Dále uvedl, že ČRA mají kromě dobré lokality a konektivity náskok, protože příprava místa, kde by datacentrum stálo, už běží.
“Dopady gigafactory na českou ekonomiku by byly nesmírně široké. Tato infrastruktura může díky dostupnému výpočetnímu výkonu pomoci nejen průmyslu a startupům vyvíjet a nasazovat AI reálně do praxe – od výroby a logistiky po kontrolu kvality, marketing, řízení procesů a podobně – ale podpoří i rozvoj vědy, zdravotnictví, kybernetické bezpečnosti i digitalizaci státu. Umožní vývoj vlastních jazykových modelů a práci s citlivými daty,” doplnil Kavalírek.
Nyní se čeká na výzvu Evropské komise, respektive organizace EuroHPC JU, která se v Evropě stará o financování a provoz sítě superpočítačů (včetně části aktivit národního superpočítačového centra IT4Innovations v Ostravě). Následně bude možné předložit nabídky. Výsledek soutěže bude známý koncem roku 2026.
Jak vypadá příprava pozemku ČRA na Zbraslavi: