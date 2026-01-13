Lupa.cz  »  Českobudějovický Starnet pohltil další tři poskytovatele internetu a sedí na dobrých penězích

Českobudějovický Starnet pohltil další tři poskytovatele internetu a sedí na dobrých penězích

Jan Sedlák
Dnes
1 nový názor

Sdílet

internet, lan, kabel Autor: Lupa.cz, DALL-E

Českobudějovický poskytovatel internetu nebo IPTV Starnet dokončil začlenění dalších tří koupených regionálních konkurentů. Na konci roku provedl fúzi firem Novanet Systems, Teweco Group a iWebs. Tyto podniky zanikly a plně přešly pod nového majitele, byť značky nadále fungují.

Novanet poskytuje internet v Třebíči a okolí, kde nabízí základní připojení v desítkách Mb/s, iWebs je aktivní na Znojemsku a na optice nabízí až gigabit, a Teweco v okolí Hodonína zvládá rovněž až gigabit.

Starnet už čítá desítky různých firem. Společnost, kterou ovládají Martin Ambrož a Radek Krajča, patří mezi několik aktivních konsolidátorů trhu z posledních let. Ze Starnetu se stala poměrně velká ryba. Naposledy jsme na Lupě referovali o nákupu firmy JHComp nebo Vogelnet.

Starnet ve finančním roce 2024 zvýšil tržby na skoro 572 milionů korun se ziskem po zdanění přes 118 milionů korun. Společnost podle zahajovací rozvahy disponovala nerozděleným ziskem z minulých let ve výši 599 milionů korun.

Budějovický Starnet pokračuje ve výlovu, letos koupil už třetího poskytovatele internetu Přečtěte si také:

Budějovický Starnet pokračuje ve výlovu, letos koupil už třetího poskytovatele internetu

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Čtěte dále

Dále u nás najdete

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Sdílejte své vzpomínky stylově: Úprava fotek jako od profíka.

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Začneme platit v e-shopech kryptoměnami?

Jak na daň z nemovitých věcí v roce 2026?

Michal Frankl: Mám promazávat soukolí stavby sítí

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Od roku 2026 rostou všechny důchody pomaleji

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Slevy na dani v roce 2025 a v roce 2026

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Máte poslední den na přihlášení k paušální dani OSVČ

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).