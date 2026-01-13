Českobudějovický Starnet pohltil další tři poskytovatele internetu a sedí na dobrých penězích

Českobudějovický poskytovatel internetu nebo IPTV Starnet dokončil začlenění dalších tří koupených regionálních konkurentů. Na konci roku provedl fúzi firem Novanet Systems, Teweco Group a iWebs. Tyto podniky zanikly a plně přešly pod nového majitele, byť značky nadále fungují.
Novanet poskytuje internet v Třebíči a okolí, kde nabízí základní připojení v desítkách Mb/s, iWebs je aktivní na Znojemsku a na optice nabízí až gigabit, a Teweco v okolí Hodonína zvládá rovněž až gigabit.
Starnet už čítá desítky různých firem. Společnost, kterou ovládají Martin Ambrož a Radek Krajča, patří mezi několik aktivních konsolidátorů trhu z posledních let. Ze Starnetu se stala poměrně velká ryba. Naposledy jsme na Lupě referovali o nákupu firmy JHComp nebo Vogelnet.
Starnet ve finančním roce 2024 zvýšil tržby na skoro 572 milionů korun se ziskem po zdanění přes 118 milionů korun. Společnost podle zahajovací rozvahy disponovala nerozděleným ziskem z minulých let ve výši 599 milionů korun.