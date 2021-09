Českou pobočku Boltu nově povede Soňa Stloukalová

Na pozici Country Managerky české pobočky Boltu nastupuje Soňa Stloukalová, která do firmy přešla před třemi lety z KPMG. Bolt to dnes oznámil v tiskové zprávě. Stloukalová se v Boltu doposud zabývala rozvojem služby odvozu autem na českém trhu, a to od lokalizace a optimalizace procesů přes jednání s úřady na lokální i celostátní úrovni po rozvíjení obchodních partnerství.

„Díky práci Soni a celého týmu se jen letos ztrojnásobil počet českých a moravských měst, ve kterých je k dispozici naše služba odvozu autem. I zelené koloběžky nyní brázdí více než dvakrát tolik měst, než co loni, stejně jako se služba Bolt Food rozšířila z Prahy do různých koutů republiky. Udržet toto raketové tempo růstu bude velkou výzvou, se kterou se ale Soňa popere víc než dobře. V Tallinu, kde má naše společnost centrálu, jsme velmi rádi, že klíčový prvek aplikace Bolt na českém trhu povede právě ona,“ říká Roman Sysel, šéf Boltu pro střední a východní Evropu.

„Bolt pro mě představuje mnohem víc než jen platformu pro pohyb po městě. Naší misí je měnit městskou dopravu a dělat jí pohodlnější, dostupnější a udržitelnější a tím přispívat k rozvoji českých měst. Jsem velmi ráda, že k tomu v nové pozici můžu přispívat ještě větší měrou a naše služby rozšiřovat tak, aby z toho v budoucnu mohli benefitovat lidé i z dalších měst a to, jak na straně cestujících, tak řidičů,“ říká Soňa Stloukalová, nová Country Managerka Boltu pro český trh.