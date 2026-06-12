Český rozhlas chystá investigativní projekty. Připomene také devadesátiny Václava Havla

Český rozhlas ve druhé polovině roku 2026 připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla, nabídne nové audiosérie, uspořádá koncertní projekty a bude vidět také na festivalech. Na Colours of Ostrava uvede živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem.
Nejvýraznějším bodem má být zářijový projekt Slyšet Havla. Odvysílá archivní nahrávky, novou dramatickou tvorbu i publicistické pořady. Součástí bude ztracený a znovu objevený rozhovor Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968, šestidílná série Dálkový výslech po 40 letech a nová rozhlasová inscenace Audience. Ve verzi režiséra Lukáše Hlavici bude Sládka hrát Ivan Trojan a Ferdinanda Vaňka Martin Myšička. Vltava uvede také nahrávku Havlovy hry Asanace v interpretaci samotného autora.
Havlovský program vyvrcholí 5. října, tedy v den 90. výročí narození Václava Havla. Radiožurnál bude živě vysílat z Lán a připomene tradici Hovorů z Lán. Už 3. října odvysílá Dvojka speciální Tobogan z Pražské křižovatky. Mezi hosty mají být Dagmar Havlová, Eva Holubová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Ivan Trojan.
Český rozhlas chce být v druhé polovině roku výrazněji přítomen také mimo studio. Na festivalu Colours of Ostrava se zapojí do diskusního fóra Meltingpot. Přiveze mimo jiné Vinohradskou 12 Matěje Skalického, Desítku Pavla Horvátha, Sedmé nebe Milana Caise a podcast Buchty Ivany Veselkové a Zuzany Fuksové. Závěr programu obstará 18. července živý rozhovor Libora Boučka s prezidentem Petrem Pavlem ve velkém sále Gongu.
Radiožurnál připravuje rozsáhlé vysílání také z 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu. Hanka Shánělová, Jan Pokorný a Libor Bouček se budou hlásit ze Sadové kolonády. Vedle filmových hostů stanice nabídne debaty o umělé inteligenci ve filmu, etice true crime tvorby a významu sociálních sítí pro hereckou profesi.
Publicistika a investigativa se zaměří na několik nových projektů. Český rozhlas avizuje série věnované kauze České obce sokolské, korupční kauze ve Fakultní nemocnici Motol a mezinárodní kauze Jeffreyho Epsteina. Investigativní redakce chce dál zpracovávat i regionální případy spojené s hospodařením veřejných institucí, samosprávami a veřejnými zakázkami.
Hudební část programu připomene několik výročí. Dvojka připravuje koncertní poctu Haně Zagorové k jejím nedožitým 80. narozeninám. Koncert se uskuteční 24. listopadu ve Velkém sále Lucerny. Vystoupí například Monika Absolonová, Marta Jandová, Eva Burešová, Tereza Mašková nebo Kateřina Marie Tichá. Doprovodí je Symfonický orchestr Českého rozhlasu.
Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga oslaví 60 let. Finálové večery se uskuteční 17. a 18. září v Rudolfinu a na Pražské konzervatoři v rámci festivalu Dvořákova Praha. Výroční koncert je plánován na 18. října v Rudolfinu. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zároveň vstoupí do své 100. sezony.
Novinky se objeví i v dramatické a dokumentární tvorbě. Rádio Junior uvede dobrodružný seriál Bitva o diamant podle knihy Báry Dočkalové. Na prosinec je naplánována druhá řada audiosérie Mizení. Radio Wave připravuje šestidílnou dokumentárně-publicistickou sérii Ztělesnění o rizicích populárních estetických trendů. Vltava uvede hudebně-dokumentární sérii Pavla Klusáka o Nicku Caveovi a projekt Vladimira 518 o panelových sídlištích s názvem Betonoví lidi.
Regionální stanice připomenou deset let pořadu Pochoutkový rok. Letošní ročník se vrací k nejúspěšnějším rodinným receptům z minulých let, které nově připravují profesionální kuchaři a osobnosti spojené s pořadem. Finále s vyhlášením výsledků odvysílají všechny regionální stanice 22. listopadu.