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Český stát varuje před čínskou konkurencí Office a Google Docs, software může špehovat a předávat data

Jan Sedlák
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NÚKIB Autor: Internet Info
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Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) se chystá vydat upozornění vůči další čínské technologii a společnosti, která jí vyvíjí a provozuje.

Jde o firmu Beijing Kingsoft Office Software známou také jako Kingsoft Office. Ta vydává kancelářský balík známý jako WPS Office, jedná se o alternativu k Microsoft Office, Google Docs nebo LibreOffice. Dostupný je pro řadu platforem včetně Windows, macOS, Androidu, iOS nebo Huawei HarmonyOS.

Používáním WPS Office se uživatelé mají vystavovat riziku vycházejícím z právního a politického prostředí Čínské lidové republiky (ČLR), kterému je společnost Kingsoft Office podřízena.

Podobné obavy má NÚKIB i jinde, například u Huawei nebo TikToku. Čína například zákonem po svých občanech a firmách vyžaduje, aby se podíleli na špionáži. Existuje riziko a podezření, že čínské technologie mohou sloužit k předávání dat a podobně.

Podle NÚKIBu není zdrojový kód WPS Office veřejně dostupný a není možné ho podrobit nezávislým auditům. Není tak možné zjistit, co aplikace přesně dělá, jak nakládá s dokumenty, daty a tak dále.

Kingsoft Office funguje od roku 1998. Kancelářský balík obsahuje textový a tabulkový editor, alternativu k PowerPointu, nástroj pro práci s PDF a další nástroje. Firma také integruje nové AI funkce. Aplikace jsou k dispozici za předplatné.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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