Český videokonferenční startup Around získal 320 milionů od Slacku a dalších

Česko-americký startup Around získal investici 10 milionů dolarů, která navázala na loňských 5,2 milionu dolarů. Firma si tedy celkově v rámci kol seed a series A přišla na zhruba 320 milionů korun.

Mezi novými investory figuruje Slack společně s Wing Venture Capital (FireEye, Snowflake, Nimble Storage a další), Forerunner Ventures a už dříve se přidali čeští Credo Ventures.

Around založili Pavel Serbajlo a Dominik Zane (dříve Dominik Balogh). Ti se v minulosti přesunuli z Česka do Silicon Valley, kde vybudovali startup M.dot. Jejich nástroj pro tvorbu mobilních webových stránek pak v roce 2013 za 15 milionů dolarů koupil hostingový obr GoDaddy. K založení Around se přidal také Matt Zakutny.

Around je další z řady softwarů zaměřených na videohovory, kterým se díky covidovým omezením dostává větší pozornosti. Nástroj využívá prvky umělé inteligence, díky čemuž automaticky zaměřuje obličeje, centruje je, dává do “bublin” a upozaďuje pozadí. Around taktéž dokáže rozpoznávat zvuky typu štěkání psů a během hovorů je potlačuje.