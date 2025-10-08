Lupa.cz  »  ČEZ už nechce být poskytovatelem internetu, byznysu se chce za miliardy zbavit

ČEZ už nechce být poskytovatelem internetu, byznysu se chce za miliardy zbavit

Jan Sedlák
Dnes
ČEZ Autor: ČEZ, podle licence: Rights Managed

Polostátní energetická společnost ČEZ chce vycouvat z byznysu s poskytováním připojení k internetu. Nabízí k prodeji koncové zákazníky a poslední míli, tedy část sítě vedoucí ke koncovým klientům. Páteřní infrastruktura, v rámci níž se kromě jiného propojují subjekty ČEZu, nemá být součástí transakce, informovaly Seznam Zprávy.

ČEZ v několika posledních letech postupně skupoval regionální providery, což jsme na Lupě průběžně monitorovali. Společně s firmami PPF, Starnet nebo PODA se stal konsolidátorem lokálního trhu. Poslední velkou akvizicí byl loňský odkup firmy Edera za vyšší stovky milionů korun.

ČEZ nabízí internet pod značkou ČEZNET a samotnou infrastrukturu má pod firmou Telco Infrastructure (podobně koupené providery naporcovala PPF do O2 a CETINu). Obojí spadá pod Telco Pro Services. Energetický kolos poprvé z telekomunikačního byznysu udělal roční tržby přes miliardu korun. ČEZ do koncové sítě postupně investoval, s optickou sítí chce nabízet připojení o rychlosti až 10 Gb/s.

Prodej má souviset s tím, že poskytování internetu nepatří mezi hlavní zaměření ČEZu. Firma by se mohla více kapacitně a finančně soustředit na samotnou energetiku včetně obnovitelných zdrojů.

Případný prodej by mohl dosáhnout až na miliardy korun. Uvidíme, jak to dopadne, kdo bude mít zájem a co na to případně antimonopolní orgán. Každopádně by na lokálním trhu mohlo jít o významný přesun.

Další větší regionální poskytovatel internetu mění majitele, PODA kupuje JON.CZ Přečtěte si také:

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

