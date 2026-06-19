ČT varuje před výpadkem přes dvě miliardy korun, stávka se v pondělí promítne do vysílání

Česká televize propočítala, že vládní návrh financování médií veřejné služby by pro ni v roce 2027 znamenal faktický propad rozpočtu o 1,75 miliardy korun. O rok později by se podle televize mohl výpadek zvýšit na více než 2,4 miliardy korun.
Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu připravují na pondělí 22. června jednodenní výstražnou stávku. V České televizi se má projevit ve vysílání ČT24 i dalších programů a také protestem před budovou zpravodajství.
Vláda v pondělí schválila návrh, který ruší dosavadní televizní a rozhlasové poplatky. Nahradit je má příspěvek ze státního rozpočtu, a to už za půl roku. Pro Českou televizi návrh na příští rok počítá s 5,74 miliardy korun, pro Český rozhlas s 2,065 miliardy korun. Příspěvek by se měl automaticky zvyšovat až po překročení kumulované míry inflace o deset procentních bodů. Součástí vládního návrhu je také rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu na hospodaření s majetkem obou institucí.
Česká televize v páteční tiskové zprávě poukázala, že samotný rozdíl mezi navrženým příspěvkem a plánovaným příjmem pro rok 2027 činí přibližně 1,3 miliardy korun. K tomu přičítá 463 milionů korun, které v roce 2024 čerpala z rezerv. V roce 2027 už podle ní takové rezervy mít nebude.
Výpadek pro rok 2028 by podle výpočtu ČT mohl být ještě vyšší. Televize upozorňuje na konec zákonem garantované úpravy odpočtu daně z přidané hodnoty pro média veřejné služby. Pokud nebude prodloužena, šlo by podle ČT o dalších zhruba 400 milionů korun. Dalších 300 milionů korun by podle televize představovala ztráta valorizace poplatku podle současných pravidel.
„Při projednávání zákona musí vzít v úvahu, že s tímto zredukovaným rozpočtem nelze dodržet celou řadu povinností, které ČT ukládá současná legislativa,“ konstatoval generální ředitel České televize Hynek Chudárek. Dodal, že vedení televize hledá možné úspory, ale považuje za nepřijatelné, aby se navržená částka neupravila.
Podle ČT by takto nastavené financování zasáhlo všechny části televize. Jmenuje zpravodajství, sportovní vysílání, dramatickou a dokumentární tvorbu, publicistiku i tvorbu pro děti. Televize tvrdí, že by nebyla schopná plnit ani zákonný podíl regionálního vysílání ve výši 20 procent.
ČT zároveň uvádí, že z konkrétních návrhů úspor vyplyne rozsah případného propouštění. Současně počítá s tím, že by musela pozastavit plánovanou investici do nového zpravodajského studia v Praze. O novém studiu v Ostravě by podle televize za těchto podmínek nebylo možné uvažovat.
Česká televize také upozorňuje, že v souvislosti s loňským zvýšením televizního poplatku pro ni začala platit další omezení. Zmiňuje omezení obchodních sdělení, zákaz obchodování s online reklamním časem a odvod 25 procent ze sponzoringu do Státního fondu kultury České republiky. Podle televize by se o těchto pravidlech muselo znovu jednat, pokud by se její příjmy vrátily na úroveň před zvýšením poplatku.
Zaměstnanecká iniciativa Veřejnoprávně oznámila, že pondělní výstražná stávka se v České televizi projeví pravidelně každou hodinu a téměř každou půlhodinu na ČT24. Během dne se má objevit také na programech ČT1, ČT2, ČT sport a ČT art. Výjimkou má být dětský program ČT Déčko. Projev stávky má být patrný i na webech a sociálních sítích.
Před budovou zpravodajství České televize v Praze se má od 12 do 13 hodin konat stávkový protest. Podle iniciativy má program upozornit na možné dopady škrtů na veřejnou službu. Vystoupit mají hosté z oblastí vzdělávání, dětské tvorby, zpravodajství, kultury, sportu, regionů, charity a digitálních služeb. Organizátoři chtějí ukázat, o jaké konkrétní služby by veřejnost mohla přijít.
Iniciativa uvádí, že část zaměstnanců, kteří se ke stávce přihlásili, bude v pondělí pracovat, aby byla zachována základní veřejná služba. Svůj souhlas s protestem mají dát najevo jiným způsobem. Iniciativa označuje za důvod stávky obavu o nezávislost, ekonomickou stabilitu a pracovní podmínky v obou médiích veřejné služby.
V Českém rozhlase se výstražná stávka podle oznámení projeví ve společném vysílání všech stanic s výjimkou Radia Junior v 7:58, 11:58 a 17:58. V různých nezpravodajských pořadech se má objevit také během dne. Lidé, kteří nebudou zajišťovat kritický provoz instituce, mají podle Veřejnoprávně stávkovat celý den.
Protestní happening před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské ulici v Praze je plánovaný od 11:45 do 12:15. Doprovodný program má trvat od 11 do 18 hodin. Na podporu médií veřejné služby mají přijít herci, hudebníci a další lidé z kulturní sféry. Součástí mají být hudební vystoupení a štafetová četba.