ČTK žádá omluvu po Radimu Panenkovi kvůli zneužití loga ve fotomontáži

Filip Rožánek
Dnes
Agentura ČTK vyzvala prvního zástupce šéfredaktora Parlamentních listů Radima Panenku, aby se veřejně omluvil za neoprávněné užití loga a grafických prvků zpravodajské agentury ve fotomontáži na sociální síti X.

Panenka ve středu 20. května publikoval počítačově upravenou fotomontáž, kterou zasadil do grafického designu a layoutu zpravodajského webu České noviny. Podle národní tiskové agentury tento krok hrubým způsobem zneužívá její logo i vizuální identitu a může v uživatelích sociálních sítí vyvolat klamný dojem, že se jedná o autentické zpravodajství.

Sporná fotomontáž naznačovala údajnou podřízenost prezidenta Petra Pavla Sudetoněmeckému krajanskému sdružení, přičemž autor příspěvek doplnil komentářem „velezrada“. Vedení ČTK považuje takové jednání za naprosto nepřijatelné a v rozporu s právem i etikou. Mluvčí agentury Jan Bumba uvedl, že instituce nikdy neudělila souhlas k podobnému využití svého loga ani designu a celý incident vnímá jako hrubé porušení práva i porušení obecných pravidel slušnosti.

Pokud Radim Panenka příspěvek nestáhne a neposkytne požadovanou veřejnou omluvu, je ČTK připravena k ochraně svého jména podniknout adekvátní právní kroky. 

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

