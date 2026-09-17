ČVUT má milion dolarů pro špičkové vědce ze zahraničí. Vytvoří pozici inspirovanou MIT nebo Harvardem, pomůže Bakala Foundation

České vysoké učení technické (ČVUT) má slíbeno milion dolarů (přes 21 milionů Kč) na to, aby přilákalo špičkové vědce ze světa. Hodlá si je zajistit prostřednictvím specifické akademické pozice Distinguished Chair – tak je obecně označována prestižní akademická pozice, kterou univerzity udělují mimořádně významným vědcům. Konkrétně v tomto případě rovnou získala jméno ČVUT-Bakala Distinguished Chair. Finančně ji totiž z větší části zaštiťuje Bakala Foundation.
V Česku Distinguished Chair funguje, ale spíš opačně – na tuto pozici občas vyjíždějí významní vědci odsud do zahraničí. Pro zřízení pozice na ČVUT v této formě se škola inspirovala světovými univerzitami typu MIT nebo Harvard. Kdyby zafungovala, mohla by pomoct v plánu proměnit pražskou techniku ve vědecký hub světového formátu, jak jej akademici představují.
Už teď se plánuje, že pozici obsadí „mezinárodně uznávaná vědecká osobnost“, která vzejde z otevřeného globálního výběrového řízení. Své role by se měla ujmout v březnu 2027, kdy začne budovat novou výzkumnou skupinu. Prioritními obory jsou umělá inteligence, kvantové technologie, robotika či udržitelná energetika.
ČVUT i Bakala Foundation si od kroku slibují i rozvoj tuzemského akademického prostředí a zvýšení globální konkurenceschopnosti české vědy, výzkumu a inovačního ekosystému.
„Tento program je určen seniorním vědeckým osobnostem v nejproduktivnější fázi jejich kariéry, které do českého prostředí přinesou nejen špičkovou odbornost, ale i mezinárodní sítě kontaktů a kulturu vědecké excelence,“ říká rektor ČVUT Michal Pěchouček.
Bakala Foundation si pražskou techniku vybrala i díky dlouholeté spolupráci právě s Pěchoučkem, ten působí v odborné komisi stipendijního programu nadace, který financuje studium talentovaných českých studentů na elitních světových univerzitách.
Program Bakala Distinguished Chair je koncipován jako tříletý s celkovým rozpočtem skoro 1,5 milionu dolarů. Nadace Bakala Foundation věnuje 1 milion určený na krytí mezd, stipendia pro doktorandy, rozjezdové náklady na výzkum a režie. Zbývajících přibližně 460 tisíc zajistí formou spolufinancování a institucionální podpory samotné ČVUT.