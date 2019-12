 »  Czechitas dostaly peníze od Googlu. Chystají delší kurzy analýzy a programování

Jan Beránek

Šest a půl milionu korun má pomoci především v rozjezdu dlouhodobých kurzů a expanzi do zahraničí. Cíl organizace ale zůstává stejný – dostat víc žen do IT.

„Cílem programu je vyjít vstříc pracovnímu trhu, protože státní vzdělávací systém nedokáže tak rychle reagovat na změnu poptávky ze strany zaměstnavatelů,” říká Dita Přikrylová, zakladatelka neziskové organizace Czechitas, a dodává: „Naším cílem je proškolit do dvou let tři stovky žen, mezi nimi minimálně 20 procent těch, které jsou v současné době na rodičovské dovolené a 20 procent absolventek vysokých škol, které nemohou ve své specializaci najít uplatnění,” dodává.

První tříměsíční kurz se rozjede na začátku příštího roku v Praze a postupně se rozšíří do Brna a Ostravy. Čtvrtletní studium zahrnuje přednášky, cvičení a práci na projektu přímo ve firmě. Cílem je získat praxi a učit se na reálných příkladech.