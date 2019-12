 »  Dita Přikrylová (Czechitas): IT je svět i pro holky. A může být fajn

Samozřejmě marketing a HR. To je pro ženy skvělé, ale není to naše cílová skupina. My chceme dodávat holky do technických pozic. Nemusí to být nutně vývojářka, i když samozřejmě o ně zájem je, ale mohou to být administrátorky, vedoucí projektů, žádaní jsou SCRUM masteři, což je úžasná pozice pro holky, testerky, datové analytičky. Obecně se množí i pozice v UX a frontendu obecně. Mezery máme stále ve vývojářkách. Ale doufám, že po našich nových intenzivních kurzech na tom budeme lépe. Teď nám běží desetitýdenní kurz programování v C Sharp s tím, že by měl holky dostat do fáze, ve které už by mohly navázat v juniorních projektech rovnou ve firmách.

Uživí lov a dohazování lidí Czechitas tak, aby nepotřebovaly peníze od partnerů?

Měl by, ale budeme muset zdražit. Začaly jsme dělat bezplatné vzdělávání a byly jsme i nařčeny z toho, že devalvujeme trh. To je víceméně pravda, člověk si přeci jenom víc váží toho, za co si zaplatí. Každopádně se chceme živit spíš sháněním zaměstnanců a školení nechávat zdarma. A pořád trváme na tom, že zájem o talenty má být hlavně na straně firem, proto i nadále chceme spolupracovat s partnery. Ale mimo to se i financovat samostatně. Proto musíme zvednout provize, abychom se zbavily závislosti na partnerech.

Připravujeme nový web, který už bude mít i interní sekci pro členy Czechitas. Budou tam e-learningové kurzy, záznamy z přednášek nebo další služby pro komunitu. Kurzy budeme nabízet online a podobně, čímž budeme moci náš projekt škálovat.

Zatím jsme přeci jenom fungovaly hodně na dobrovolnické bázi a zadarmo. Pokud ale chceme, aby to jelo dál a udržely jsme si úroveň, musíme se připravit na to, že se za to bude platit. A hlavně na to připravit i lidi venku. Proto děláme třeba členský systém, což bude v podstatě klub nejen pro fanynky, ale i pro fanoušky.