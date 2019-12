 »  Když se holky učí kódovat. Czechitas obsadily TechSquare

V říjnu zkusily dámy z Czechitas uspořádat první workshop mimo Brno. A to rovnou v Praze. „Musely jsme udělat další. Zájem je obrovský. Za první dva dny jsme měly osmdesát přihlášek a musely jsme stáhnout registraci z webu,“ říká spoluzakladatelka sdružení Dita Přikrylová.

První kursy workshopu Tvořím web jsou zaměřeny na základy HTML a CSS, další pokračování dívčího setkávání nad webovými stránkami by už mělo být o pokročilejších technologiích. „Hlásily se nám i programátorky, pro které byly základy zbytečné, a tak připravujeme workshop i o PHP,“ dodává.

Přikrylová myšlence vzdělávání žen v IT věří. A to i tak, že do svého snu dává s kolegyněmi i vlastní peníze. „Veškeré výdaje spojené s organizací workshopů a marketingem se snažíme pokrýt ze sponzorských darů. Ne vždy se to však daří, část nákladů tedy hradíme z vlastní kapsy,“ vysvětluje pořadatelka.

Zatím workshopy organizuje v Brně a v Praze. „Rády bychom naši myšlenku a naše znalosti předávaly i v jiných městech,“ dodává Přikrylová s tím, že případní pořadatelé musí sehnat jen prostor a lokální sponzory, s mentory, propagací a registrací pomohou Czechitas.

První nápady na vlastní projekt vzdělávání žen v IT se v Brně objevily už loni v červnu. „Zapojily jsme se do globálního projektu RailsGirls, ale zjistily jsme, že to tady zas tolik lidí nepoužívá. Naučit ženy úplným základům se ukázalo jako zajímavější,“ vzpomíná Přikrylová.

Výsledkem snažení tří žen - Dity Přikrylové, Pavlíny Grombiříkové a grafičky Miroslavy Jarešové tak byly první dva workshopy Tvořím web a grafický Jsem originál. „Po roce fungování je nás dvanáct, jsme schopny dát dohromady workshopy a připravujeme další akce,“ tvrdí Přikrylová.

Podporu hledá tým Czechitas u velkých firem. „Už spolupracujeme s JetBrains a podporuje nás třeba Y Soft a postupně se ozývají i další velké firmy. Pomáhá nám i to, že to funguje v zahraničí,“ vysvětluje Přikrylová.

Czechitas totiž nejsou ojedinělým projektem. Podobné příběhy už jedou i v zahraničí, kde korporace podobné akce běžně podporují. Z kavárny v centru Berlína se třeba do celého Německa šíří program The Berlin Geekettes. Organizace, která získala podporu od Deutsche Telekom, chce ženám "dodat odvahu jít za tím, čemu věří, riskovat, radit si a inspirovat další generaci žen pro kariéru ve světě technologií.“

Jess Erickson, zakladatelka sdružení, chce do několika let zapojit stovky tisíc dívek z oblasti technologií, dnes jich má řádově stovky. „Chci, aby jednou z Berlin Geekettes bylo místo, kde ženy mohou najít kontakty, vzdělání a další možnosti osobního růstu,“ tvrdí.