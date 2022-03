Data: Válka na Ukrajině stále zajímá televizní diváky, přibylo těch mladších

Bezmála měsíc trvající ruská agrese proti Ukrajině se projevila také v tom, jak Češi sledují televizní vysílání. Nárůst sledovanosti zpravodajských stanic je očekávatelný, proměnilo se ale také typické publikum, které u nich sedí. Televizní stanice to uvedly na dotaz Digizone.cz.

„Doba strávená u vysílání ČT24 se zvýšila plošně ve všech diváckých cílových skupinách, suverénně nejvíce ale u diváků do 45 let, a to až čtyřikrát,“ odpověděla redakci mluvčí České televize Karolína Blinková. Také soukromá televize CNN Prima News má od 24. února více mladších diváků, přibyli jí rovněž vzdělanější a lépe situovaní diváci.

V případě české CNN byl vůbec nejsledovanějším dnem 27. únor, tehdy její průměrná celodenní sledovanost vystoupala na 4,49 %. V období 24. února až 17. března dosahovala průměrná sledovanost 2,93 %, v době od 26. února do 6. března byl průměrný share CNN Prima News 4,08 %.

Ještě více diváků spoléhá na informační servis ČT24. „Zájem diváků i nadále dosahuje nadprůměrných hodnot podílu na sledovanosti, přibližně okolo sedmi procent. První den invaze, tedy ve čtvrtek 24. února, podíl dosáhl na více než šestnáct procent (16,54 %),“ potvrzuje mluvčí České televize.

Průměrná doba, kterou každý obyvatel Česka stráví denně u vysílání ČT24, se ve skupině diváků starších 15 let v průběhu invaze Ruska na Ukrajinu téměř zdvojnásobila, a to ve srovnání s přelomem ledna a února, tedy obdobím před konáním zimních olympijských her, které sledovanost obecně výrazně ovlivňují.

Dění na Ukrajině zajímá také diváky Novy, jejíž hlavní zpravodajskou relaci Televizní noviny vyhledává víc lidí než obvykle. Vidět je to na hodnotě takzvaného reache, což je počet lidí, kteří se dívali alespoň tři minuty v kuse.

„Porovnáváme-li situaci, jaká panovala před a po zahájení války na Ukrajině, pak nám z toho vychází, že celkový zásah Televizních novin narostl ve všech cílových skupinách. V cílové skupině 15–54 let je nárůst téměř o 5 procentních bodů, což představuje o 239 tisíc diváků víc, na celkových 2,98 milionu diváků. V cílové skupině 4+ je nárůst o 4,3 p.b., tedy o 411 tisíc diváků na celkových 6,03 milionu diváků, a to za období 21. února – 20. března 2022. Je to pochopitelné, diváků se konflikt na Ukrajině dotýká velmi intenzivně, chtějí vědět, co se tam děje a také, jak to ovlivní jejich životy,“ říká ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska.

Nejsledovanější komerční televize nemá svou samostatnou zpravodajskou stanici, kontinuální vysílání ale nabízí pod značkou TN Live na svých internetových stránkách. V běžném vysílání zvýšila počet zpravodajských relací. „Týdně jsme přidali více než šest hodin zpravodajského televizního obsahu, včetně živých vstupů, až na 13 hodin 35 minut týdně. V posledních dvou týdnech jsme měli hodinovou hlavní zpravodajskou relaci. U samotných TN to byl nárůst o více než 2 hodiny na 6 hodin a 45 minut týdně,“ vypočítává Kamil Houska.

Diváci mají zájem také o jednotlivé mimořádné pořady. Například rozhovor s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským sledovalo v pondělí 21. března na ČT24 v průměru 223 tisíc diváků starších 15 let, tedy asi 5,3 % všech lidí u televizních obrazovek.

Všechny hlavní české televizní stanice podpořily Ukrajinu charitativními projekty. Česká televize vysílá svou zpravodajskou relaci Události rovněž v ukrajinštině, k dosavadní zvukové stopě v HbbTV a na internetu se od 23. března 2022 přidává duální zvuk na ČT24 s možností přepnout na ukrajinskou stopu. Televize Nova na internetu šíří stream ukrajinské stanice 1+1.