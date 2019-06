 »  Datové schránky mají nové logo, vzešlo ze soutěže pro studenty

David Slížek

Místo kombinace pošťácké trubky a zavináče dvě šipky. Datové schránky po deseti letech změní své logo. To nové vzešlo z veřejné soutěže, které se mohli zúčastnit studenti do 26 let. V praxi je systém začne využívat do konce června, oznámilo ministerstvo vnitra.

Vítězné logo vybrala porota ze 46 návrhů, které splnily podmínky soutěže. Vítězem se stal student posledního ročníku Střední umělecké školy Ostrava Lukáš Adamík, který za výhru dostal odměnu 25 tisíc Kč.

TIP: Datové schránky v novém: responzivní kabát, změna přihlašování i nová historie

Symbol dvou šipek podle něj představuje obousměrnou komunikaci občana se státem a dohromady tvoří datovou zprávu. Staré logo podle ministerstva vnitra „neodpovídalo potřebám moderního komunikačního systému.“

Jak nové logo datových schránek vypadá: