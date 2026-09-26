Deník Metro: Stožáry vysílače Liblice půjdou k zemi

V termínu od 12. do 16. října by měl proběhnout odstřel nejvyšší stavby v České republice, stožárů vysílače Liblice B u Českého Brodu. Na svém facebookovém profilu o tom informoval deník Metro, který se odvolává na informace pro majitele okolních pozemků. Rozřezávání a odklízení ocelové konstrukce podle deníku potrvá až do konce listopadu.
Dokument s dopisem pro majitele okolních pozemků zveřejnil také Spolek přátel obce Liblice.
Vlastníkem stožárů jsou České Radiokomunikace. Požádali jsme je o vyjádření. V červenci konstrukci veřejně nabídly k prodeji. Upozorňovaly však na značné náklady a rizika pro nového majitele.
Jako nejnaléhavější byla určena výměna lan, jimiž jsou stožáry ukotveny k zemi. Jejich životnost stanovily odborné podklady do 31. prosince 2026 a do té doby by bylo nutné provést takzvané překotvení, tedy jejich komplexní výměnu. Odhadované náklady na tuto operaci činí zhruba 120 milionů korun. Obnova protikorozní ochrany ocelové konstrukce by vyšla přibližně na 25 milionů korun a oprava či modernizace výtahů Alimak na dalších zhruba 25 milionů korun.
Stožáry byly dokončeny v roce 1976 pro středovlnné vysílání druhého programu tehdejšího Československého rozhlasu. Český rozhlas ukončil AM vysílání na konci roku 2021, z Liblic pak do konce března 2025 vysílalo na střední vlně soukromé Country Radio. Poté stožáry osiřely.