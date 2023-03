Diváků s placenou televizí je u nás o třetinu méně než na Slovensku

Počet českých diváků, kteří sledují televizi prostřednictvím některého z operátorů placené televize, v posledních letech roste, stále však nedosahuje takové úrovně jako v jiných evropských státech včetně sousedního Slovenska.





Ukazují to výsledky výzkumu AtMedia Index za 2. pololetí roku 2022. Zatímco v České republice využívalo ve druhém pololetí loňského roku placenou televizi 57 % diváků ve věku 15–69 let, na Slovensku to bylo 95 %.





„Značná část českých diváků za sledování televize neplatí a sleduje pouze volně šířené stanice dostupné v digitálním pozemním vysílání. V Česku je takových televizních stanic hodně, jejich počet navíc díky přechodu na DVB–T2 roste. Posledním příkladem je televizní kanál Spektrum Home, který začal vysílat v jednom z digitálních multiplexů na začátku března letošního roku,“ vysvětluje Pavel Müller, ředitel výzkumu ve společnosti Atmedia.

Nejvyužívanější platformou placené televize je jak v Česku, tak na Slovensku IPTV a kabelová televize. „Právě IPTV zažívá v posledních letech velký boom. Diváci si zvykli na nové možnosti sledování televize, jako je například zpětné zhlédnutí televizních pořadů,“ připomíná Pavel Müller.

IPTV nebo kabelovou televizi využívá konkrétně 62 % českých diváků, kteří mají nějakou placenou televizi, zbývajících 38 % připadá na satelitní televizi.

Na Slovensku je tento poměr 53 % pro IPTV nebo kabelovou televizi a 40 % pro satelitní televizi. Zbývajících 7 % připadá na placené digitální pozemní vysílání. Tento způsob příjmu televizního vysílání nabízí slovenským divákům Plustelka v rámci kryptovaného digitálního multiplexu. V Čechách zkoušel tuto formu placené televize operátor Skylink se službou Anténa+, v roce 2022 ji však ukončil.

Čeští diváci ve druhém pololetí roku 2022 vydali za placenou televizi v průměru 389 Kč měsíčně, Slováci 18 eur (437 Kč).

Výzkum pro mediální zastupitelství tematických televizních stanic Atmedia realizovala výzkumná společnost ResSolution/Nielsen metodou CAWI. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 3910 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15–69 let, vědí, jaký mají typ TV příjmu) z Českého národního panelu a 2941 respondentů (internetová televizní populace ve věku 15–69 let, vědí, jaký mají typ TV příjmu) ze Slovenského národního panelu.

Dotazování probíhalo ve dvou vlnách za třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2022 (Česko: 4.–16.10. 2022, 2.–15. 1. 2023, Slovensko: 14.–28. 10. 2022, 2.–17. 1. 2023).