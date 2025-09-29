Lupa.cz  »  Do vedení evropských internetových uzlů se dostal už druhý Čech

Do vedení evropských internetových uzlů se dostal už druhý Čech

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Adam Golecký Autor: NIX.CZ

Ředitel českého nezávislého internetového uzlu NIX.CZ Adam Golecký se stal členem vedení organizace European Internet Exchange Association (Euro-IX). Ta sdružuje podobná peeringová centra z celé Evropy včetně těch největších jako jsou nizozemský AMS-IX nebo německý DE-CIX. Součástí jsou i firmy typu Equinix nebo Orange.

Golecký je nyní členem představenstva Euro-IX, a to minimálně do roku 2027, kdy může být jmenován znovu.

Šéf NIXu je druhým Čechem, který v představenstvu Euro-IX působí. Ředitel správce národní internetové domény CZ.NIC Ondřej Filip se na této úrovni pohybuje už řadu let a nyní zastává funkci předsedy. Filip je zároveň předsedou představenstva NIXu.

“Posláním organizace Euro-IX je podpořit rozvoj, posilování a zdokonalování takzvané Internet Exchange Point (IXP) komunity. Ta zahrnuje spolupráci jednotlivých peeringových uzlů především v Evropě a spočívá ve sjednocování technických standardů používaných uzly při společných postupech například v oblasti statistického vyhodnocování a informačních aktivit,” shrnul NIX.

Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC Přečtěte si také:

Ondřej Filip z CZ.NIC byl znovu zvolen do představenstva mezinárodní organizace RIPE NCC

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Jak bude otevřeno v neděli 28. září?

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Výrobce stahuje dudlíky Curaprox kvůli nebezpečné látce

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Vlastní e-mailing: Ušetříte na nástroji, proděláte na tržbách

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Jak „workslop“ ničí produktivitu i vztahy na pracovišti

První český zákon o umělé inteligenci je zde

Kauza Jimmy Kimmel jako test svobody slova

Kouřová aromata sýrů, masa či třeba chipsů končí

Pravák, poddubák, kovář, hořčák. Poznejte hřiby podle fotek

Americké společnosti chtějí uvést na trh vozy s integrovanými soláry

Inovujete? Můžete si odečíst z daní i miliony

Postkvantová kryptografie je tady: jak nasadit vše potřebné už dnes

Když čůráte krev, musíte zpozornět. U mě to byla rakovina, vzpomíná muž

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).