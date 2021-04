Dva lidé zemřeli při nehodě Tesly v Texasu, policista tvrdí, že auto nikdo neřídil

Při nehodě Tesly Model S v americkém Texasu, která po nárazu do stromu začala hořet, zemřeli dva lidé. K nehodě došlo v sobotu večer a podle lokální televize KPRC 2 bylo auto bez řidiče. Hašení vozu trvalo 4 hodiny a hasiči museli na auto kvůli baterii vystříkat 121 tisíc litrů vody. Tesla podle televize nabourala poté, co ve vysoké rychlosti nestihla odbočit a vyjela z vozovky.

Televize cituje strážníka Marka Hermana, podle kterého auto nikdo neřídil, přičemž jeden člověk seděl na předním sedadle spolujezdce a druhý na zadním. Agentura Bloomberg ale dodává, že strážník nesdělil, zda byl v Tesle zapnutý samořídící systém nebo ne.

Americká CNBC upozorňuje, že Tesla uživatelům nabízí funkcionalitu Autopilot a beta verzi samořídícího režimu FSD (Full Self-Driving), přičemž ale zákazníky upozorňuje, že auta stále nejsou schopná jezdit v běžném provozu bez dohledu řidiče. Automobilka si za FSD účtuje 10 tisíc dolarů.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT