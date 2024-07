Electro World se změní na Datart, e-shop vyzývá k rychlému uplatnění bodů z věrnostních programů

Autor: Electro World

E-shop Electro World zveřejnil podrobnosti chystaného sloučení značek s e-shopem Datart. Zatím není jasné, ke kterému dni budou oba e-shopy vystupovat pod jednotnou značkou Datart. Řada termínů zveřejněných na odkazované stránce se ale váže k datu 15. srpna. Lze tedy očekávat, že ke spojení dojde po tomto datu.





Do 15. srpna je třeba vyčerpat věrnostní program Electro Worldu a nasbírané body uplatnit. Později už to nebude možné. To samé platí i pro slevové kódy nebo vouchery vystavené v Electro Worldu. Zde je ale termín na uplatnění až do 25. 8.

Naopak nevyčerpaný zůstatek na dárkových poukázkách Electro World bude automaticky převeden pod Datart.

Až do spojení značek budou reklamace nefungujícího zboží zakoupeného v Electro Worldu vyřizovat pouze jeho pobočky. Po této fúzi se bude možné obrátit na kteroukoliv prodejnu Datartu.

Zachovány zůstanou obě domény e-shopů. Později však dojde k přesměrování webu electroworld.cz na datart.cz.