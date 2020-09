eRouška 2.0 má dorazit do dvou týdnů, bude fungovat i na iPhonech a méně vybíjí baterii

Vývoj ukončen, teď už se jen čeká na schválení nové verze aplikace eRouška Applem a Googlem. Podle vládního zmocněnce pro digitalizaci a IT a ředitele státního podniku NAKIT Vladimíra Dzurilly by aplikace měla být ke stažení pro Android a iOS do dvou týdnů.

Jak jsme na Lupě psali před už dvěma týdny, eRouška 2.0 stojí na Exposure Notification API Applu a Googlu. Znamená to, že má v mobilech fungovat lépe než starší verze, která bojovala s tím, že ji operační systémy (zejména iOS) neustále ukončovaly.

Nová verze má mít podle vývojářů také výrazně nižší spotřebu energie. Zatímco první eRouška dokázala za den vyčerpat i 20 % baterie, verzi 2.0 má stačit do 10 %. Nároky na baterii se ale mohou výrazně lišit na různých modelech smartphonů.

Podívejte se na ukázky, jak eRouška 2.0 vypadá a jak funguje:

Nová eRouška také výrazně mění princip svého fungování. Nejde už o trasovací pomůcku pro hygieniky, ale o aplikaci, která může uživatele varovat, že byl v kontaktu s někým s pozitivním testem na nemoc COVID 19. Nebude shromažďovat žádné osobní údaje uživatelů a k jejímu používání nebude potřeba zadávat telefonní číslo (jako doposud).

Jak eRouška 2.0 funguje

Aplikace opakovaně přes Bluetooth LE skenuje okolí a hledá další telefony, které mají eRoušku nainstalovanou. Vyměňuje si s nimi pseudonymizované identifikátory, které si každá aplikace náhodně generuje každých cca 10 – 20 minut. Tyto klíče si ukládá společně s informacemi o čase kontaktu, jeho trvání a síle Bluetooth signálu. Identifikátory zůstávají uložené v telefonu a nikam se nepředávají, nemá k nim přístup ani uživatel aplikace. eRouška nesleduje a neukládá žádná data o poloze telefonu.

Když pak hygienici budou při trasovacím telefonátu mluvit s člověkem s pozitivním testem na COVID-19, zeptají se ho, zda má eRoušku nainstalovanou. Pokud řekne, že ano, nabídnou mu zaslání autorizačního kódu. Tento kód je jednorázový, generuje se na centrálním serveru a má platnost 15 minut. Hygienikům se v jejich systému pouze zobrazí, aby jej mohli přes SMS poslat pozitivně testovanému, ale neukládá se v něm.



NAKIT Schéma fungování eRoušky 2.0

Kód slouží mimo jiné k tomu, aby se za pozitivního nemohl označit kdokoli, ale jen hygieniky potvrzený člověk. Když uživatel kód do eRoušky zadá, autorizuje aplikaci k tomu, že může odeslat své identifikační klíče na server. Odesílají se jen klíče daného zařízení, tedy ne kódy aplikací, se kterými se eRouška „setkala“.

Na serveru se shromažďují klíče ze všech aplikací, které jejich uživatel autorizoval, a uchovávají se na něm 14 dní (pak se smažou). Všechny aktivní eRoušky si tyto klíče pravidelně stahují a v telefonu vyhodnocují, jestli s nimi byly v kontaktu a pokud ano, jestli byl tento kontakt tzv. rizikový. Zjednodušeně jde o to, jestli se aplikace vyskytovaly déle než 15 minut v blízkosti do 2 metrů (ve skutečnosti je algoritmus složitější a s určitou vahou operuje i s kratšími či vzdálenějšími kontakty).



NAKIT Detailnější schéma předávání identifikátorů a klíčů

Pokud eRouška vyhodnotí, že byla v rizikovém kontaktu, zobrazí uživateli upozornění: „Setkali jste se s osobou, u které byla prokázána nákaza virem Covid-19. Sledujte svůj zdravotní stav.“ Součástí varování je datum (den), kdy ke kontaktu mělo dojít. Aplikace pak nabízí uživateli návod, jak se může zachovat v případě, že má příznaky nemoci i v případě, že žádné zdravotní potíže necítí.

Je už pak na uživateli, jak se zachová.