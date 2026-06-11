Eset v Česku utržil přes  836 milionů, zisk vytlačil o 76 procent

Česká pobočka slovenského Esetu utržila za rok 2025 celkem 836,4 milionu Kč. To odpovídá meziročnímu nárůstu o 33 %, zisk po zdanění pak rostl o 76 % na 27,8 milionu Kč. Loňský rok byl pro pobočku v řadě ukazatelů historicky nejúspěšnějším, firmy prý víc hledají řešení kybernetické bezpečnosti, pomohlo i NIS2 a posun ke cloudu.
„Tahounem byl jednoznačně firemní segment – malé a střední firmy přidaly 40 procent, enterprise zákazníci dokonce téměř 50 procent. Vidíme jasnou strukturální změnu trhu: firmy přecházejí do cloudu a přestávají investovat do kybernetické bezpečnosti jen jako do produktu. Poptávají ucelenou službu, včetně lidské odbornosti,“ chválí si Jan Urbík, Country manažer české pobočky Eset.
Pokračující dvouciferný růst zaznamenala pobočka i v oblasti služeb Threat Intelligence, tedy poskytování aktuálních informací o kybernetických hrozbách. Zájem o detailní reporty mají především firmy, na něž dopadá evropská směrnice NIS2. Zájem o služby spojené s cloudem pak podle Esetu ukazují trend, kdy zdejší firmy migrují své zabezpečení právě do něj.
Hrozby se proměňují, podle reportu firmy narůstá objem podvodných reklam zneužívajících deepfake videa známých osobností. Jen v roce 2025 zablokoval Eset přes 64 tisíc unikátních škodlivých URL spojených s kampaní Nomani, přičemž Česká republika patří mezi pět nejvíce zasažených zemí.
„Tradiční varovná znamení podvodů – pravopisné chyby nebo kostrbatý jazyk – už nefungují, protože generativní AI dokáže vytvořit přesvědčivý text, hlas i obraz,“ vysvětluje Urbík s dovětkem, že to posiluje poptávku po službách jako MDR (spravovaná detekce a reakce) a Threat Intelligence.
Zásadní roli při rozvoji nabídky služeb firmy mají i nadále hrát tři výzkumná a vývojová centra v Česku – v Praze, Brně a Jablonci nad Nisou. Právě týmy z těchto pracovišť se podílejí na výzkumu nejnovějších hrozeb, včetně pokročilých přetrvávajících hrozeb (APT) a útoků využívajících AI.