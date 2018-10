 »  Michal Illich, Jyxo: živíme se vývojem technologií

Silní posílí, slabí oslabí

Jaký je počet stránek, které vyhledávač Jyxo.cz aktuálně indexuje?

K dnešnímu dni je to něco okolo 125 milionů adres.

Jak se to kryje s vaší někdejší filozofií a ambicí, že indexovat je nutné pokud možno všechno?

Ve všech kategoriích, kde má indexace smysl, tj. dokumenty, obrázky, videa, hudba, internetové obchody, cestování, jsme podle mého názoru v rozsahu hledání poměrně daleko. Myslím,že z tuzemských řešení nejdále. Současně nám jde o podobně kvalitní pokrytí dvou nejbližších trhů – Slovenska a Maďarska.

Jak jste na tom s indexací domén, které nemají koncovku .cz?

Každý odkaz, který vede z české do zahraniční domény, prozkoumáme a pokud je výsledná stránka napsána česky zařadíme ji do indexace.

Jak vnímáte současnou realitu na trhu vyhledávačů? Myslíte, že ještě dojde ke změně situace, kde zde existuje jeden dominantní hráč, jeden silný a několik malých?

Ti velcí budou svůj vliv ještě nějakou dobu upevňovat, přičemž ve finále převáží síla zahraniční. Pozice těch malých českých, kteří mají problémy už nyní, se bude ještě více marginalizovat.

V součtu s portálem Atlas.cz, kterému dodáváte vyhledávací technologie ( pozn. redakce: rozhovor s Michalem Illichem se uskutečnil ještě před oznámenou výměnou Jyxa za vyhledávač Seznamu na portálu Atlas ), máte tržní podíl okolo pěti procent, takže zmenšení vlivu čeká i Jyxo.cz. Co s tím?

Z pozice převážně B2B poskytovatele řešení jsme na celkové situaci z větší části nezávislí. Protože každodenně nebojujeme o zájem koncových klientů, je pro nás Jyxo.cz v podstatě výkladní skříň. Živíme se licencováním technologie, po níž poptávka stále vzrůstá. Takže v krátkodobém horizontu nás uvedený vývoj nezasáhne a v dlouhodobém výhledu už budeme mít naše portfolio rozprostřenější mezi více zdrojů příjmů.

Tipnete si na velikost zmíněného technologického trhu v České republice?

Potenciálními klienty jsou vedle zmíněných portálů a telekomunikačních operátorů i velké mediální domy. Takže pokud si to vezmeme v konkrétních číslech, tak vyjdeme z obratu Seznamu, což je zhruba jedna miliarda. Z toho 70 procent dělá vyhledávání. Vynásobte to dvěma a máte přibližnou velikost trhu vyhledávačů v zemi. Na rovinu je třeba doplnit, že Jyxo na něm drží jednotky procent a nedokáže jej tak dobře zpeněžit jako ostatní.

Novinky v druhém pololetí

Každý velký portál má dnes službu map. Jyxo.cz je sice trochu jiná kategorie, ale přeci jen…

Seznam a další s podobnými nástroji pracují proto, aby následně zhodnotili firemní zápisy. V tomto byznysu se my nepohybujeme, takže by to nemělo ten správný efekt.

Odlišný je i přístup k marketingu. Jak o sobě dáváte vědět?

Přikláníme se spíše k osobnímu jednání, klasickou reklamu téměř vůbec nepotřebujeme. Co se týká B2C služeb, kam spadá třeba Blog.cz, tam dobře funguje šíření známosti od stávajících uživatelů.

Kolik blogů je momentálně na Blog.cz?

Evidujeme zhruba 600 tisíc registrovaných blogů, z toho aktivních je přibližně polovina.

Co říkáte současné inflaci blogů a jejich využití coby popularizátora obsahu zpravodajských serverů?

Pokud si tu otázku malinko upravím, tak nám to vlastně hraje do karet. Portály a servery investují do popularizace žánru, kde my, i díky vhodně zvolené doméně, dlouhodobě dominujeme. Jinak řečeno: kdo čte MF Dnes nebo iDnes, založí si svůj blog v rámci tohoto serveru. Většina ostatních zamíří k nám.

Novým trendem v oblasti blogů se zdá být dynamický obsah. Dá se odhadnout, kolik ho tam do roka bude?

Při pohledu na rychlost penetrace vysokorychlostního Internetu a hlavně vybavenost jeho uživatelů novými mobilními technologiemi, schopnými se zvukem, obrazem a obrazovým záznamem pracovat, si myslím, že to bude dost. Možná více než polovina dnešního celkového množství obsahu blogů.

Dotknou se toho i avizované novinky?

Věci, které připravujeme na druhé pololetí, určitě budou akcentovat tento vývoj. Neřekl bych, že půjde o samostatná řešení. Cestu vidím spíše ve vylepšování těch stávajících, především vyhledávačů a blogů.

Zmiňovaný PPC systém jste vyvíjeli od podzimu 2005. Bylo už od začátku jasné, že půjde o Sklik pro Seznam.cz?

Nebylo. Ostatně jako u většiny našich projektů, kdy začneme s vývojem o vlastní vůli, na základě intuice, že půjde o řešení, které trh v budoucnu ocení.

Ke spolupráci na Skliku se Seznamem došlo po třech letech od poněkud rychlého intermezza s nasazením vašeho vyhledávače právě na tomto portále. Poznamenalo to nějak další vztahy?

Na obou stranách sedí profesionálové a zároveň realisté, čili nestalo se nic mimořádného.

Chystáte PPC systém i pro Atlas, který zatím jako jediný z velkých portálů vlastní pay-per-click řešení nenasadil?

Nepřipravujeme. Ostatně ani nemyslím, že by to mělo pro Atlas jakýkoli význam. Když se podíváme na odstrašující příklad systému adFox, který doplácí na neschopnost oslovit kritické množství uživatelů, je jasné, že tudy cesta nevede.

Zástupci PPC systémů odmítají tvrzení, že by tento byznys parazitoval na klasických reklamních formách. Souhlasíte s tím?

Nepoužíval bych slovo parazitovat, na místě jsou spíše výrazy jako konkurovat nebo participovat. Do budoucna každopádně uspěje pouze dobře sledovatelná, zacílená a měřitelná reklama. A nemusí být za každou cenu textová.

Zmínil jste odlišnou cílovou skupinu vašich uživatelů. Ale třeba žebříček Top 10 nejvyhledávanějších výrazů není zase nijak zvláště odlišný od toho, co uvádějí velké portály.

Musíme ovšem srovnávat srovnatelné. Podotkl bych jen, že naše výstupy nejsou žádným způsobem cenzurované.

Narážíte na praxi portálů vyhýbat se popularizaci konkurence a tabuizovaného obsahu?

Ano. Neměl jsem ale na mysli žádnou konkrétní záležitost.

Jsme pro Centralway dobrá jízdenka

Na příkladu společnosti WLW byl nedávno k vidění případ, kdy se dosud oborový vyhledávač více zaměří na masového uživatele. Nespatřujete v tom konkurenci pro klasické vyhledávače?

V jistém smyslu možná ano. Je třeba si ale uvědomit, že opravdu masový uživatel se o nich velice těžko dozvídá. Tam bych viděl asi největší slabinu celého jejich záměru.

Už delší dobu je 15procentním podílníkem v Jyxu společnost Centralway Holding, jejíž podporu si opakovaně pochvalujete. Z jejich strany na začátku spolupráce nebyl zájem o větší podíl?

Řeč byla od samého počátku pouze o přibližně 15 procentech. V tomto případě hovoříme o koupené jízdence na cestě s námi. Zajímavější bude do budoucna bezesporu získání většího produktového investora.

Půjde o známé jméno?

V tuto chvíli těžko soudit, s výběrem jsme dosud nezačali. Určitě ale chceme vše uzavřít ještě během letošního roku.

Opakovanou formulkou a zaklínadlem je tvrzení, že Česká republika má na internetovém poli před ostatními zeměmi v regionu střední Evropy náskok dvou až tří let v kultivovanosti prostředí a jeho transparentnosti. V čem by mohlo být ještě otevřenější?

Zmínil bych naši zkušenost s vyhledáváním v e-shopech. Tady už většina, vyjádřená podle mého odhadu 80 procenty, pochopila, že zevrubné informování o produktech a servisu se vyplatí. Zbývají ti ostatní.

Hovořil jste o využívání lidských zdrojů. Kolik jich Jyxo zaměstnává?

Současně máme 24 lidí, většinu z nich na plný úvazek a o prázdninách budeme nabírat další programátory.

Věříte na onen pověstný bod v počtu zaměstnanců, kdy přestáváte mít veškeré věci pod kontrolou?

Určitě něco takového existuje. Do 150členného subjektu, kdy se podle mého názoru začínají vytrácet lidské vazby a původní zakladatelský duch, máme ale naštěstí ještě daleko.