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EU se chystá na připojení chytrých telefonů k satelitům. Nová pravidla nepotěší hlavně Starlink

Jan Sedlák
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Evropská unie - Evropská komise - EU - vlajky Autor: jorisvo / Depositphotos

Evropská komise přišla s návrhem, jak rozdělit lukrativní frekvenční pásmo 2 GHz, které bude sloužit pro komunikaci chytrých telefonů a dalších zařízení se satelitními službami typu Starlink od SpaceX (direct-to-device nebo D2D). Jde o pásmo označované jako mobile satellite services (MSS).

Komise by chtěla v rámci 2 GHz postupovat sjednoceně v celé Evropské unii, aby satelitní služby šlo rozvíjet přeshraničně.

Rozdělení bude poměrně striktní a zřejmě nepotěší americké společnosti. Operátoři nebudou moci získat větší bloky než dvakrát 10 MHz a mimoevropští hráči zároveň budou mít k dispozici pouze třetinu dostupných frekvencí.

Licenci na využití 2 GHz dnes vlastní dvě americké firmy EchoStar a Viasat, jejichž licence vyprší v květnu příštího roku. Pak dojde k přerozdělení podle zmíněného návrhu Komise. EchoStar a Viasat dnes mají bloky každý dvakrát 15 MHz, s návrhem po 10 MHz si tak pohorší. Starlink přitom od EchoStaru nedávno licenci na jeho evropské frekvence koupil.

Pásmo 2 GHz dále bude rozděleno na tři způsoby využití:

  • Třetina pásma 2 GHz MSS by byla určena pro vládní využití, například pro kritickou komunikaci, bezpečnost a armádu, které by zajišťoval provozovatel z EU. Provozovatel zajistí integraci se současnými a budoucími schopnostmi infrastruktury Programu Unie pro bezpečnou konektivitu IRIS2.
  • Dvě třetiny pásma 2 GHz MSS by byly vyhrazeny pro komerční využití, jako jsou služby D2D pro mobilní zařízení, čímž by se zajistilo mobilní pokrytí v místech, kde pozemní sítě nejsou k dispozici. Možné je rovněž využití pro internet věcí, jako jsou fitness náramky, monitorování energie a zařízení tísňové reakce.

Spektrum ve zmíněných dvou třetinách by mělo být rozděleno rovným dílem takto:

  • Využívání pásma hospodářskými subjekty z EU vstupujícími na trh s cílem podpořit diverzifikaci dodavatelů a motivovat dodavatele z EU ke vstupu na trh.
  • Využívání pásma provozovateli z EU a ze zemí mimo EU.

Ze strany USA lze očekávat tlak na úpravu pravidel tak, aby tamní firmy získaly lepší pozici. První evropští operátoři už navazují partnerství s cílem dostat z vesmíru do mobilů tam, kde není dostatečné pokrytí. T-Mobile (Deutsche Telekom) si vybral Starlink a Vodafone se dohodl s chystaným Amazon Leo. Evropě hrozí, že přesunem direct-do-device satelitní komunikace k americkým hráčům ztratí další část své technologické samostatnosti.

Návrh pravidel Evropské komise je dobrou zprávou pro zdejší providery Eutelsat, Hispasat a SES a obecně konsorcium SpaceRISE připravující systém IRIS.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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