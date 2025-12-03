Lupa.cz  »  Muskův Starlink brzy dostane konkurenci, Amazon Leo z vesmíru nabídne gigabit. Podívejte se na anténu

Jan Sedlák
Dnes
Satelitní internet Amazon Leo Autor: Jan Sedlák

Satelitní internet od americké společnosti SpaceX Elona Muska už brzy dostane rovněž americkou konkurenci. Amazon se chystá spustit službu Amazon Leo, dříve známou jako Project Kuiper. První fáze by měla naběhnout začátkem příštího roku. Firma na konferenci AWS re:Invent 2025 v Las Vegas prezentovala první část technologie. Konkrétně jde o anténu, kterou si můžete prohlédnout v naší galerii.

Leo má nyní na nízké oběžné dráze Země (osdud i název Leo, tedy Low Earth Orbit) něco přes 150 satelitů. Už jde o sériově vyráběné družice, které nahoru začaly létat letos v dubnu. Firma se chce dostat na až 3 200 satelitů a pokrýt tak 95 procent světové populace. Starlink má značný náskok, v současné době operuje mezi osmi až devíti tisíci satelity a služba je běžně nabízena zákazníkům. Amazon každopádně podepsal smlouvy na starty raket a chce se rychle etablovat.

Amazon Leo nejdříve zacílí na firemní a další zákazníky. Jako první bude k dispozici služba Amazon Leo Ultra Pro, která má dosáhnout na rychlosti 1 Gb/s (download) a 400 Mb/s (upload), což je velmi slušné.

V této nabídce sehraje silnou roli největší cloud světa Amazon Web Services. Leo bude mít přímé spojení do AWS (Direct to AWS, AWS Transit Gateway, AWS Direct Connect Gateway) a poskytovat bude Private Network Interconnect, díky čemuž bude možné provozovat privátní síť mimo tradiční internet. Zde může mít Amazon proti Starlinku navrch, AWS totiž zná potřeby firemních a citlivých klientů a má kolem vystavené certifikace, procesy, obchod a tak dále. Mezi první klienty mají patřit aerolinky JetBlue.

První představená anténa je podobná té od Starlinku. Součástí je čip, který si navrhovala sama firma, s čímž má značné zkušenosti díky akvizici společnosti Annapurna Labs, která už několik let pro AWS navrhuje serverové čipy Graviton (CPU) a Trainium a Inferentia (AI trénink a inference). Čip se soustředí na RF a signal processing, cílem je maximalizace propustnosti a snížení latence – detaily Amazon neuvádí.

Na spodní části antény na žebrování, které slouží k chlazení. Kabeláž není viditelná, je totiž vedena vnitřkem stojanu. Cena zatím nebyla oznámena.

