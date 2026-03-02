Lupa.cz  »  T-Mobile v Evropě připojí chytré telefony ke Starlinku rychlostí až 150 megabitů, asi se dočká i ČR

T-Mobile v Evropě připojí chytré telefony ke Starlinku rychlostí až 150 megabitů, asi se dočká i ČR

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

T-Mobile a Elon Musk ze Starlinku Autor: T-Mobile USA

Mobilní operátor Deutsche Telekom (DT), který vlastní i českou společnost T-Mobile, plánuje v Evropě spustil připojení mobilních telefonů k satelitní síti Starlink. Jde o takzvané služby direct-to-device či satellite-to-mobile. Tento způsob rychlého přenosu dat má sloužit jako doplnění k tradiční mobilní síti, konkrétně v místech, kde není dostupné pokrytí. Pokud nebude mobilní signál k dispozici, dojde k automatickému napojení na satelit.

Deutsche Telekom a Starlink oznámily budoucí službu na veletrhu Mobile World Congress 2026 v Barceloně. Viceprezidentka Starlinku pro obchod Stephanie Bednarek během tiskové konference uvedla, že expanze firmy v Evropě má aktuálně vysokou prioritu.

Na novinku si ještě bude nutné počkat. Deutsche Telekom bude využívat druhou generaci Starlink direct-to-cell, která má přinést parametry podobné 5G sítím (rychlost by mohla být asi 150 Mb/s na uživatele) a která bude dostupná někdy během příštího roku.

Samotný operátor pak počítá s nasazením v roce 2028, a to na několika evropských trzích. Česko by se také mělo dočkat, termín ale nebyl specifikován.

DT a Starlink jsou zatím na začátku. Vyřešit se například bude muset podpora koncových zařízení, tedy samotných chytrých telefonů.

Starlink direct-to-cell druhé generace má pracovat se spektrem označovaným jako Mobile Satellite Service (MSS). Starlink od firmy EchoStar koupil frekvence 1 980 až 2 010 MHz a 2 170 až 2 200 MHz s nimiž by měl pracovat, a to v kombinaci s pásmy LTE.

Člen představenstva Deutsche Telekomu Abdu Mudesir v Barceloně sdělil, že operátor zatím nemá připraveny ceny chystané služby, nejasné jsou také tarify nebo balíčky.

Muskův Starlink brzy dostane konkurenci, Amazon Leo z vesmíru nabídne gigabit. Podívejte se na anténu Přečtěte si také:

Muskův Starlink brzy dostane konkurenci, Amazon Leo z vesmíru nabídne gigabit. Podívejte se na anténu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

České firmy pod náletem kyberútoků. Počet vzrostl o pětinu

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Agentické nakupování mění pravidla e-commerce

USA chystají web na obcházení blokací obsahu

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Statistiky o ransomware, které jste asi neznali nebo si neuvědomili

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Domén s koncovkou .CZ přibývá, většina je podepsaných

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Spropitné v restauracích se nebude muset danit ani evidovat v EET

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

Pojišťovny zneužívají lenosti svých klientů. Ti za to platí

Stát se za data retention omluvil, ale údaje sbírá dál

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Registrace zaměstnance od 1. dubna 2026 pro účely JMHZ

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).