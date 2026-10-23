EU se snaží zmírnit nedávno zavedená obalová pravidla, která potápí malé e-shopy. Rada a Parlament se ale neshodnou, jak na to

Povinnost, která malým e-shopům komplikuje prodej do dalších zemí EU, by se mohla pro malé e-shopy zmírnit. Evropský parlament i Rada EU chtějí pozastavit pravidlo, podle něhož musí firmy jmenovat zástupce pro rozšířenou odpovědnost výrobce v jednotlivých zemích, kam dodávají zboží v obalech. Neshodují se ale na tom, koho by se výjimka měla týkat.
Pravidla uplatnitelná od 12. srpna v rámci zavedení evropského nařízení o obalech (PPWR) můžou znamenat pro e-shopy vysoké náklady. Podle údajů, které zveřejnil e-shopový provozovatel Tomáš Houška, to je minimálně 190 tisíc Kč ročně, realisticky spíš kolem 240 tisíc Kč. Což přimělo spoustu drobných prodejců přestat prodávat do zahraničí a ohrozilo to jejich fungování, jak jsme podrobně rozebrali.
Nyní Evropský parlament 20. října podpořil výjimku pro podniky se sídlem v EU, které mají méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo bilanční sumu do deseti milionů eur. Pozastavení povinnosti by podle jeho návrhu mělo platit do roku 2035, nebo do přijetí zákona o oběhovém hospodářství, podle toho, co nastane dříve. Rada EU o den později schválila vlastní vyjednávací pozici. Podle ní by se firmy mohly vyhnout povinnosti jmenovat zástupce v jiné členské zemi, pokud v ní za kalendářní rok uvedou na trh méně než jednu tunu obalů. Tato výjimka by měla skončit v roce 2032 a Evropská komise má do konce roku 2030 přezkoumat, jak dlouho má pozastavení trvat.
Povinnosti ale stále platí, a to ve všech členských státech. Parlament a Rada EU nyní musí vyjednat společnou podobu změny, kterou pak bude nutné formálně přijmout a konkrétní termín pro další postup není známý. Evropská komise už dříve vyzvala členské státy, aby povinnost vymáhaly pragmaticky a zdržely se sankcí. Jde ale o doporučení, nikoli o právně závazné pozastavení pravidel. Má nulovou právní váhu a vymáhání je plně v rukou jednotlivých států.