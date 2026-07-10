Evropa chce postavit obří datacentra pro AI na vlastních čipech a serverech. Toto jsou jejich dodavatelé

Do hry o vybudování takzvaných evropských gigatováren pro umělou inteligenci, tedy velkých datacenter s grafickými kartami typu Nvidia, se vložil velmi zajímavý hráč. Několik firem z Evropy zformovalo konsorcium Aether Infrastructure, které by chtělo postavit dvě datacentra s počáteční kapacitou 42 MW a možností rozšíření až na 400 MW. České Radiokomunikace (ČRA), které se o jednu AI gigatovárnu budou ucházet za Česko, tak ve výběrovém procesu dostanou silnou konkurenci.
AI gigafactories jsou projekt Evropské komise. Vzniknout by mělo až pět těchto datacenter za zhruba 20 miliard eur, pokud se najdou prostředky a nedojde ke změně plánů. Na financování se budou podílet EU, národní státy a hlavně soukromí investoři. Komise musí vydat podmínky a následně spustit proces výběru ze žádostí. Česko dostalo schválení vlády, takže se ČRA mohou přihlásit. Dalších zájemců zřejmě budou desítky.
Aether Infrastructure může zahrát na důležitou notu. Zatímco například ČRA chtějí postavit datacentrum a do něj postupně nakoupit IT vybavení od amerických dodavatelů serverů či grafických karet (ČRA dnes nakupují Nvidii), Aether spojil firmy z Evropy. Ty mají do značné míry nahradit zejména americký hardware. Evropa je nyní ve fázi snah o vybudování takzvané technologické suverenity, takže nabídka Aetheru může politicky i strategicky rezonovat.
Do Aetheru je například zapojena francouzská firma 2CRSi vyrábějící servery, včetně těch pro AI. Dále jde o nizozemský startup Axelera AI vyvíjející čipy pro inferenci. Další čipy, konkrétně serverové procesory, má dodal francouzský podnik SiPearl. Oba startupy jsou fabless, takže čipy navrhují a vyrábí je u TSMC a Samsungu. Jak Lupa informovala, SiPearl do konce roku v Německu zprovozní CPU cluster, který budou součástí tamního Jupiteru, nejrychlejšího superpočítače Evropy. Postavený bude na procesorech Rhea1 využívajících architekturu ARM. Tato trojice firem má v AI gigatovárně zajistit nasazení desítek tisíc AI akcelerátorů a procesorů.
Do Aetheru jsou dále zapojeny podniky ÉS Group (energetika ve Francii), Socomec (francouzský výrobce napájecích systémů), Projex (inženýrská společnost rovněž z Francie) a Haffner Energy (produkce energie). Tato čtveřice zajistí napájení a obecně energetiku kolem.
Třetí nohu budou tvořit společnosti Viridien a Dassault Systèmes, které se mají starat hlavně o provoz, správu, bezpečnost, cloudovou infrastrukturu a podobně.
Aether Infrastructure aktuálně dokončuje přípravu pozemků u Štrasburku, kde by měla stát dvě velká datacentra. První by mohlo začít fungovat už v příštím roce.
ČRA jsou na tom s přípravou také dobře. U Prahy už se staví Gateway, největší datacentrum u nás, které se v případě úspěchu ve výběrovém řízení Evropské komise může stát právě AI gigafactory. Vláda projektu nedávno požehnala. ČRA také sehnaly španělského partnera Multiverse Computing, který si nasmlouval kapacitu 30 MW a slíbil investici 1,2 miliardy korun.