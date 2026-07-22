Evropská komise povolila převzetí Warner Bros. Discovery. Paramount musí omezit vazby na Universal

Evropská komise podmíněně schválila převzetí společnosti Warner Bros. Discovery konkurenčním Paramountem. Dodatečné podmínky mají zabránit příliš těsnému propojení největších hollywoodských studií při distribuci filmů do evropských kin.
Paramount musí nejpozději do 13 měsíců od dokončení transakce ukončit svou účast ve společném distribučním podniku United International Pictures (UIP) v Evropském hospodářském prostoru. Společnost UIP nyní ovládá společně s Universal Pictures.
Po dobu deseti let zároveň Paramount nesmí přímo ani nepřímo uzavřít s Universalem jinou dohodu o společné distribuci filmů v Evropském hospodářském prostoru. Závazek se tedy nevztahuje na činnost společného podniku v jiných částech světa.
Další podmínky platí v 19 evropských zemích včetně Česka. Paramount v nich nesmí převést distribuci filmů Warner Bros. na svého současného distributora, pokud tento podnik zároveň zastupuje Universal nebo Disney.
Komise požaduje také opačnou pojistku. V zemích, kde Paramount a Universal využívají rozdílné distributory, nesmí Paramount převést své filmy k distributorovi produkce Warner Bros., jestliže tento podnik současně zastupuje Universal nebo Disney.
Plnění závazků bude pod dohledem Evropské komise sledovat nezávislý správce. Povolení transakce platí pouze při úplném dodržení všech podmínek.
Komise se obávala, že by Paramount po převzetí Warner Bros. Discovery současně udržoval úzkou distribuční spolupráci s dalším velkým hollywoodským studiem. Propojení Paramountu, Warner Bros. a Universalu by mohlo v některých zemích oslabit hospodářskou soutěž při distribuci celovečerních filmů. Provozovatelé kin by pak mohli dostávat méně výhodné obchodní podmínky, což by se nakonec mohlo projevit také na nabídce pro diváky.
V ostatních zkoumaných oblastech Evropská komise závažné narušení hospodářské soutěže neočekává. Samostatně posuzovala například placené dětské televizní stanice. V této oblasti podle jejího závěru budou na spojenou skupinu nadále vytvářet dostatečný konkurenční tlak streamovací služby s dětským obsahem.
United International Pictures je společný distribuční podnik studií Paramount Pictures a Universal Pictures. Jejich filmy uvádí mimo Severní Ameriku prostřednictvím vlastních poboček nebo místních partnerů. V Česku spolupracuje se společností CinemArt.
Převzetí spojí například filmová studia Paramount Pictures a Warner Bros., televizní stanice CBS, CNN, Discovery, Eurosport, MTV, Nickelodeon, Comedy Central a TLC nebo streamovací služby Paramount+ a HBO Max. Hodnota transakce včetně převzatého dluhu dosahuje přibližně 110 miliard dolarů, tedy zhruba 2,33 bilionu korun.
Evropské povolení ještě neznamená, že je schvalování transakce úplně u konce. Americký federální soud ji na žádost dvanácti amerických států dočasně pozastavil. Soud se má 3. srpna zabývat návrhem na delší zákaz. Státy tvrdí, že spojení oslabí konkurenci, omezí výběr pro spotřebitele a poškodí zaměstnance filmového a televizního průmyslu. Paramount tato tvrzení odmítá.