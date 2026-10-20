Evropští operátoři se spojují, chtějí zdejší verzi Starlinku. Má přinést nezávislost na USA

Čtyři největší evropští telekomunikační operátoři chtějí společně nabídnout mobilní spojení přes satelity. Deutsche Telekom (mateřská společnost v Česku působícího T-Mobile), Orange, Telefónica a Vodafone podepsaly předběžnou dohodu o společné nabídce evropských frekvencí pro přímé spojení mobilů se satelity. Cílem je posílit evropskou technologickou nezávislost, vzniknout by mohla evropská alternativa ke Starlinku Elona Muska.
Operátoři chtějí vybudovat pozemní infrastrukturu, samotné satelity má ale dodat partner, jehož výběr teprve proběhne. Projekt má zajistit pokrytí i v oblastech, kam běžné mobilní sítě nedosáhnou, a posílit odolnost evropských komunikačních sítí.
„Iniciativa podporuje ambici Evropské komise posílit evropskou suverenitu, bezpečnost a odolnost kritické infrastruktury pro konektivitu,“ uvádějí firmy ve společném oznámení. Zároveň chtějí umožnit všem mobilním operátorům v Evropě nabízet satelitní služby (D2D) podle jejich slov za otevřených a nediskriminačních podmínek. Dohoda neuvádí žádné investice ani harmonogram.
Ve hře je pásmo 2 GHz, které nyní využívají americké společnosti Viasat a EchoStar. Jejich licence vyprší příští rok. Evropská komise v květnu navrhla vyhradit toto pásmo evropským hráčům. Proti tomu se ohradily Spojené státy. Americký velvyslanec při EU minulý týden pohrozil evropským firmám tvrdou odvetou, pokud Unie od návrhu neustoupí. Plán kritizovala také společnost SpaceX s tím, že by mohl zhoršit satelitní připojení na Ukrajině, popisuje Financial Times. Prohlášení operátoři přitom zveřejňují krátce po problémech s připojením Starlinku na Ukrajině.