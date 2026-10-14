Konec závislosti na Muskovi? ČR podpořila rozvoj satelitů v EU, kontinentu hrozí zaostávání

Česká republika podpořila otevírání lukrativní bezdrátové frekvence 2 GHz v Evropě většímu počtu nových hráčů. Tato frekvence bude klíčová pro komunikaci satelitů s chytrými telefony a dalšími zařízeními. Starý kontinent nyní kromě jiného hraje o to, aby v nové éře satelitní komunikace hrál nějakou roli a nebyl závislý na amerických dodavatelích typu Starlink nebo Amazon Leo.
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter se tento týden zúčastnil neformálního jednání Rady pro telekomunikace Evropské unie v Irsku. Tam podpořil další rozvoj.
“Za ČR jsem podpořil otevírání tohoto spektra (a tím i budoucího trhu) novým hráčům a posilování evropského satelitního ekosystému. Je třeba uvažovat o tom, že satelitní služby jsou sice dnes vnímány jen jako doplňkové k pozemním telekomunikační infrastruktuře, ale v blízké budoucnosti jejich využití může trh zcela změnit a telefonování direct-to-device a rozšíření v průmyslu IoT se může prosadit v mnohem širším měřítku než je z dnešního pohledu představitelné,” shrnul Sechter.
“Satelitní suverenita také přispívá k obraně, bezpečnosti a k posílení celkové odolnosti Evropy a EU proto počítá s tím, že část spektra vymezí pro zabezpečenou komunikaci vládních administrativ. Satelitní služby by měly principiálně být otevřené pro participaci menších hráčů. Evropa by se také neměla uzavírat spolupráci se subjekty z třetích zemí, včetně spolupráce s USA, kde je zřejmě nejrozvinutější a největší satelitně-telekomunikační trh na světě,” navázal náměstek.
Suverenita v tomto odvětví bude důležitá. Starlink teď například omezil Ukrajině vojenské užití své sítě. Znovu se potvrzuje, že země závislé na infrastruktuře a technologiích jiných států mají mnohem menší operativní prostor, což zasahuje i do národní bezpečnosti.
Evropská komise nedávno přišla s návrhem, jak frekvenční pásmo 2 GHz rozdělit. Komise by chtěla v rámci 2 GHz postupovat sjednoceně v celé Evropské unii, aby satelitní služby šlo rozvíjet přeshraničně.
Evropská unie už se nějakou dobu snaží zprovoznit projekt IRIS2, tedy takovou evropskou verzi Starlinku. Celé je to ve skluzu, teď se počítá s rokem 2030, ale obecně je kolem IRISu mnoho nervozity a skepse.
Pro Evropu takové zaostávání může být problematické. Například 6G totiž se satelity počítá jako se součástí standardu. Je evidentní, že bude probíhat snaha integrovat komunikaci se satelity do běžných telefonů. Byť dnes operátoři tvrdí, že satelit bude pouze doplněk, reálně se může stát, že se z toho stane běžná věc. Evropa by tak mohla ztratit vliv na komunikační infrastrukturu.