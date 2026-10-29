Fond napojený na zbrojařskou CSG je znovu aktivní, investuje do výrobce protidronových střel

Český fond Tech Horizons, za nímž stojí mimo jiné zbrojařská skupina CSG Michala Strnada, vede investiční kolo za více než 20 milionů dolarů (skoro 500 milionů Kč) do kanadské zbrojní technologické firmy North Vector Dynamics. Do kola se zapojuje také samotná CSG. Pro fond jde o další investici do firmy, kterou podpořil už na jaře, a zároveň o první oznámenou investici po několika měsících, kdy na veřejnosti nebyl vůbec aktivní.
Tech Horizons vznikl jako Presto Tech Horizons ve spolupráci investorů z Presto Ventures a CSG. Letos v březnu policie zadržela zakladatele Presto Ventures Přemysla Rubeše. Podle tehdejšího vyjádření fondu se však Rubeš na řízení ani chodu nepodílel už od září 2025 a jeho zadržení nesouviselo s podnikáním. V březnu se fond přejmenoval na Tech Horizons. Odešla z něj mimo jiné partnerka Lucie Brešová a změny se dotkly také dalších členů původního týmu.
Aktuální investice do North Vector Dynamics má podpořit výrobu a mimo jiné expanzi kanadského startupu do Evropy a Spojených států. Hlavním produktem firmy je interceptor CM-70 určený k ničení bezpilotních letounů. Podle firmy váží tři kilogramy, dosahuje rychlosti až 900 kilometrů za hodinu a kombinuje laserové navádění s naváděním pomocí umělé inteligence v závěrečné fázi letu.
Investiční kolo firmu podle jejího oznámení oceňuje na více než 90 milionů dolarů. Účastnilo se ho několik kanadských investorů, mimo jiné přední fond One9.
Tech Horizons zároveň nedávno oznámil další posilu, do investičního výboru nastoupil Martin Davis, který má přes 25 let zkušeností s technologiemi a investicemi. V minulosti vedl evropský fond Molten Ventures, spoluzaložil EDT Ventures zaměřený na pozdější investiční fáze technologických firem s duálním využitím a jedenáct let sloužil v britské armádě.