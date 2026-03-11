Lupa.cz  »  Policie zadržela zakladatele investorského fondu Presto Ventures

Policie zadržela zakladatele investorského fondu Presto Ventures

Iva Brejlová
Dnes
Přemysl Rubeš, Presto Ventures Autor: Presto Ventures
Přemysl Rubeš, Presto Ventures

Policie v pondělí zadržela zakladatele a bývalého řídícího partnera investorského fondu Presto Ventures Přemysla Rubeše. Informaci přinesly Seznam Zprávy, které dodávají, že zásah neměl souviset s podnikáním. Presto spolu se Strnadovou zbrojovkou Czechoslovak Group (CSG) založilo také fond Presto Tech Horizons, výrazného investora do startupových technologií směřovaných do obrany. „Přemysl Rubeš se na řízení ani chodu fondu Presto Tech Horizons nijak nepodílí a nemá v něm žádný podíl ani roli. Spolupráci jsme s ním ukončili už v září 2025,“ uvádí Presto ve svém vyjádření ke kauze.

Presto je významným hráčem na českém investorském poli. Zmíněný fond zaměřený na obranné technologie rozjel investice s částkou 3,7 miliardy korun. Má za sebou kolem desítky zveřejněných investic včetně té do amerického startupu na 3D tisk raketového paliva, do evropských satelitů poskytujících termální snímky Země nebo do takzvané fyzické umělé inteligence, amerického startupu, který pomáhá trénovat vývoj autonomních systémů v obranném i civilním průmyslu. Podle aktuálního vyjádření současná situace fungování Presto Tech Horizons nijak neovlivňuje, stejně jako jeho investiční činnost ani spolupráci s portfoliovými společnostmi.

„O zadržení Přemysla Rubeše nemáme žádné bližší informace. S ohledem na respektování soukromí Přemka a jeho rodiny se k situaci nebudeme dále vyjadřovat,“ uvádí zastoupení fondu.

Přečtěte si také:

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál, AI nás nespasí

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál, AI nás nespasí

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

