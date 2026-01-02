Fotky Google zamíří na televizory Samsung. Připomenou výlety i životní události

Majitelé chytrých televizorů značky Samsung budou moci od roku 2026 přímo na televizní obrazovce využívat aplikaci Fotky Google. Jde o první uvedení této služby na televizory.
Uživatelé získají možnost zobrazit, třídit a prezentovat své fotografie a videa uložené v účtu Google na velké obrazovce bez nutnosti připojovat další zařízení.
Aplikace se má stát přirozenou součástí prostředí chytrých televizorů Samsung. Fotky Google se objeví například v rozhraních Daily+ a Daily Board, která slouží k zobrazování personalizovaného obsahu během dne. Přihlášení bude probíhat prostřednictvím účtu Google a po jeho propojení se mají fotografie a videa zobrazit automaticky.
Podle Samsungu má nová funkce posílit roli televizoru jako centra sdílených domácích zážitků. Firma tím reaguje na dlouhodobý trend, kdy uživatelé ukládají většinu osobních snímků do cloudových služeb a sledují je především na mobilních telefonech.
Součástí integrace má být také podpora třídění fotografií podle osob, míst nebo událostí. K tomu Samsung plánuje využít asistenta Vision AI Companion, který má pomáhat s vyhledáváním a doporučováním obsahu. Systém má uživatelům nabídnout relevantní snímky v závislosti na denní době nebo kontextu, například během rodinných setkání nebo volného času.
Během roku 2026 se počítá s postupným zaváděním dalších funkcí. Na začátku roku mají být k dispozici Vzpomínky, tedy automaticky vytvářené kolekce fotografií seskupené podle lidí, míst nebo událostí. Tato funkce má být po určitou dobu dostupná exkluzivně na televizorech Samsung. Nejprve ji budou podporovat nejnovější přijímače, u starších modelů se objeví v závislosti na harmonogramu aktualizací operačního systému.
Později v průběhu roku se plánuje rozšíření o nástroje založené na umělé inteligenci, které umožní měnit vizuální styl snímků nebo z fotografií vytvářet krátká videa. Další novinkou mají být tematické prezentace, například podle destinací nebo konkrétních typů zážitků.
Integrace Fotek Google zapadá do širší strategie Samsungu, který dlouhodobě rozvíjí chytré funkce televizorů a jejich propojení s dalšími službami. Televizor se tak vedle sledování vysílání a streamovacích platforem stále více posouvá do role multifunkčního centra domácnosti.