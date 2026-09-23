Francouzské televizní odbory vyhlásily stávku, může narušit vysílání

Odbory francouzské veřejnoprávní televize vyzvaly zaměstnance, aby ve středu od 14.00 do 23.59 hodin přerušili práci. Protestují proti dalšímu snižování rozpočtu. Stávka může narušit vysílání zpravodajské stanice FranceInfo nebo hlavního večerního zpravodajství na stanici France 2, její skutečný rozsah však předem není znám.
Ke stávce televizních zaměstnanců společně vyzývají francouzský svaz novinářů a tři odborové centrály. Zaměstnance vybízejí také k účasti na protestním shromáždění, které začne v 17 hodin před ministerstvem kultury na pařížském náměstí Place du Palais-Royal.
Prezidentka France Télévisions Delphine Ernotteová v rozhovoru pro deník Le Monde uvedla, že skupina bude muset v roce 2027 najít další úspory za zhruba 90 milionů eur (zhruba 2,2 miliardy korun). Už tak snížený státní příspěvek se totiž má podle ní meziročně snížit ještě o 47 milionů eur. Kromě toho se očekává, že klesnou příjmy z reklamy a televize už si nemůže tak jako letos pomoci mimořádnými výnosy z prodeje nemovitostí.
Na letošní rok klesl státní příspěvek pro France Télévisions o 80 milionů eur. Celkově ale musela kvůli dalším okolnostem a rostoucím nákladům seškrtat dokonce 150 milionů eur. Vedlo to k propouštění, zvýšenému reprízovaní a snížení investic do výroby nových pořadů.
Odbory požadují předvídatelné víceleté financování a odmítají další rušení pracovních míst. Varují před omezením výroby pořadů, regionálního a zámořského vysílání i zpravodajství. Jde zatím o stanovisko odborů, konkrétní rozsah případného propouštění vedení televize v souvislosti s rozpočtem na rok 2027 neoznámilo.
France Télévisions provozuje několik celoplošných programů, zpravodajský kanál a vysílání pro francouzská zámořská území. Letos hospodaří s rozpočtem přibližně 2,37 miliardy eur.