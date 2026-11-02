Francouzský IT obr, jehož část chtěl koupit Daniel Křetínský, se v Česku opět spojuje do jedné firmy

Francouzská IT společnost Atos se v Česku v roce 2023 rozdělila na dvě firmy Atos a Eviden. Od letošního listopadu je opět spojuje pod jednu střechu, a sice podnik Atos Czech Republic.
Atos si v posledních letech prošel složitým obdobím. Firma se musela transformovat, stabilizovat dluh a rozjet refinancování. Kolem různých aktiv kroužili zájemci. Například Daniel Křetínský chtěl získat divizi Tech Foundations, což ovšem neprošlo i kvůli tomu, že Atos je úzce napojený na jaderný a zbrojní průmysl ve Francii a podobně.
Z firmy rovněž byla opět vyčleněna divize Bull vyrábějící superpočítače a AI servery. Hrozil prodej zahraničnímu investorovi, proto sekci koupila francouzská vláda. Součástí Bullu je akvírovaná česká firma DataSentics, která má v Bullu na starost vývoj softwarové AI platformy. Najmout chce tisíc lidí. Bull bude vyrábět AI servery s čipy Nvidia v Pardubicích. Výsledkem má být silný evropský dodavatel AI infrastruktury se základnou ve Francii a Česku.
Spojení českých poboček Atosu a Evidenu je dalším krokem ve vývoji transformačního období, osekávání nákladů a dalších kroků vedoucích k záchraně.
“Stávající smlouvy, objednávky, projekty a servisní závazky pokračují bez změny a přecházejí na nástupnickou společnost. Zachovány zůstávají také obchodní, projektové a servisní kontakty. Zákazníci pouze zohlední aktualizované identifikační a platební údaje ve svých interních systémech; nové obchodní dokumenty budou od 1. listopadu 2026 vystavovány na společnost Atos Czech Republic s IČO 44851391,” uvedl Atos.
Atos u nás bude nabízet sjednocené služby v modernizaci IT, vývoji a podpoře aplikací, cloudu, infrastruktuře, kybernetické bezpečnosti nebo implementaci SAPu.
Atos v Česku bude mít 400 lidí a dva jednatele. Prvním bude Jaroslav Šimek a druhým Aleksandar Pantelič.
Eviden Czech Republic v posledním finančním roce zvýšila obrat o 27 procent na 1,3 miliardy korun. Mezi zákazníky Atosu patří PPF, ČEZ, Škoda Auto, Zentiva, Innogy, několik ministerstev, Univerzita Karlova v Praze, Generální finanční ředitelství, Česká správa sociálního zabezpečení a další.