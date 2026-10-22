Obří české AI datacentrum bude používat servery vyrobené v Pardubicích a software z Prahy a Brna

Potenciální česká AI gigafactory, tedy velké evropské datové centrum pro umělou inteligenci, získala silného partnera. České Radiokomunikace (CRA), které gigafactory mají postavit a provozovat, podepsaly memorandum o spolupráci s francouzskou společností Bull. Ta je v současné době v podstatě jediným větším evropským dodavatelem serverů a clusterů pro AI a superpočítače.
Bull je legendární značka a řadu let patří mezi největší výrobce superpočítačů. Tyto znalosti nyní převádí do stavby AI clusterů, které jsou superpočítačům v mnohém podobné. Bull byl několik posledních let součástí francouzského obra Atos (Eviden), z něhož nedávno byl vyčleněn, respektive vykoupen francouzským státem. Cílem bylo vytvořit evropského dodavatele AI infrastruktury, a to za velké účasti Čechů.
Eviden před pár lety koupil českou firmu DataSentics. Ta je nyní součástí Bullu a má na starost vývoj open source softwarové platformy běžící nad AI servery (BullSequana AI). Tato sekce řízená z Prahy chce najmout asi tisíc lidí.
Bull se dále chystá vyrábět AI servery v Česku, a to ve Foxconnu v Pardubicích. Dokupy by tam měly být dávány přístroje s novou generací čipů Nvidia Vera Rubin, o čemž jsme na Lupě podrobněji psali.
České Radiokomunikace tak mohou těžit ze silného lokálního dodavatelského řetězce. CRA a Bull chtějí do AI gigafactory dostat co největší zastoupení evropských firem a technologií. Bull díky Pardubicím (a druhé továrně ve Francii) může do české AI gigafactory dodávat servery vyrobené v Česku, stejně jako software vytvořený v Praze a Brně.
Do budoucna by mohlo jít i o evropské čipy. Bull totiž integruje serverové procesory ARM od francouzské firmy SiPearl. První běží v superpočítači Jupiter v Německu, který patří mezi nejrychlejší na světě. Dodavatelem je právě Bull.
Česko ještě nemá projekt AI gigafactory jistý, musíme uspět ve výběrovém řízení Evropské komise. CRA už každopádně staví velké datacentrum u Prahy, které v případě úspěchu v Bruselu rozšíří na 77 či více megawattů.
CRA mezitím skládají silné portfolio partnerů. Kromě Bullu byly podepsány dohody se španělskou firmou Multiverse Computing (investice přes miliardu) a německou Polarise. Obě chtějí z gigafactory dohromady odebírat desítky megawattů.
Na financování se bude podílet i stát. Ministr Karel Havlíček byl součástí vyjednávání s Francií ohledně spolupráce s Bullem.
Jak vypadají servery s čipy Nvidia z pardubického Foxconnu: