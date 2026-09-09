GLS zavádí sobotní doručování do boxů po celé republice, do jara chce mít 3000 schránek

GLS nově doručuje zásilky do svých výdejních boxů i v sobotu, a to po celé republice. Výdejní schránky firmy se v posledních dvou letech rozrostly z 250 na víc než 2500 míst.
„Nakupující stále častěji řeší nákup impulsivně a chtějí mít zboží hned, třeba s ohledem na počasí nebo plánované víkendové aktivity,“ komentuje ředitel GLS v Česku Petr Pěcha. Podle něj poptávka po nových boxech nepolevuje. „Zpětná vazba od domácností i e-shopů je jednoznačná – boxy se staly suverénně nejoblíbenějším způsobem nejen pro doručení balíčků, ale i pro jejich jednoduché posílání,“ říká. Od jara příštího roku hodlá firma zprovoznit dalších zhruba tisíc vlastních boxů.
Cílem přitom je, aby domácnosti měly nejbližší výdejní box do 5 minut chůze či jízdy od domova nebo zaměstnání. To už má podle firmy platit pro 58 % lidí a ve velkých městech pro 70 % osob. Podle Pěchy roste význam boxů i pro posílání zásilek, k popularitě přispívají i platformy pro prodej použitého zboží, přes které hlavně mladí lidé posílají stále více zásilek přímo mezi sebou.
Nedávno zavedla sobotní doručování Zásilkovna, platí ale výhradně v Praze, Brně a Ostravě. Funkci svých boxů v posledních měsících rozšiřovala i Alza, když ve spolupráci s Knihobotem spustila možnost odesílání knih k prodeji přímo přes Alzaboxy.