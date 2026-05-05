Alza otevírá AlzaBoxy pro prodej ve spolupráci s Knihobotem

Iva Brejlová
Dnes
AlzaBox Autor: Alza

Alza ve spolupráci s Knihobotem spouští službu, která umožňuje odeslat knihy k prodeji přímo přes AlzaBoxy. Lidé přitom knihy tímto způsobem předávají k dalšímu zpracování, aniž by měli kupujícího – knižní secondhandová firma je následně zkontroluje, nafotí a nabídne k prodeji. Alza službu označuje jako otevření boxů pro prodej.

Dosud si mohli zákazníci do AlzaBoxu nechat zasílat pouze objednávky z Knihobotu, služba má zpřístupnit prodej knih i lidem v menších městech nebo obcích, kde byly podobné možnosti dosud omezené. Po prodeji daných titulů Knihobot pošle majiteli peníze na účet nebo kredit na další nákup.

Alza má logistickou síť více než 3 500 AlzaBoxů napřič Českem a PR manažerka Alzy Eliška Čeřovská uvádí, že firmě dává smysl boxy otevírat dalším službám. Dříve už umožnila uživatelům posílat balíky z jednoho boxu do druhého, také je nabídla mimo jiné jako bezplatné Wi-Fi hotspoty a digitální informační desky. Na druhé straně Knihobot spolupracuje na svozu knih také s Rohlíkem, a to i v Německu a Rakousku. „Věřím, že právě pohodlí rozhodne o tom, kolik knih dostane druhý život,“ říká zakladatel a CEO Knihobotu Dominik Gazdoš.

„Denně přijímáme více než 20 tisíc balíčků z devíti zemí Evropy. Sladit technicky i procesně systémy různých zásilkových služeb s našimi je vždy oříšek,“ popisuje manažer logistiky Knihobotu Radek Přibík s tím, že IT firmy na obou stranách funkční systém vytvořily v řádu měsíců.

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

