Lupa.cz  »  AlzaBoxy jako Wi‑Fi a obecní nástěnka. Firma testuje na doručovacích boxech novou funkci

Iva Brejlová
Dnes
3 nové názory

AlzaBox Autor: Alza.cz
AlzaBox.

Alza spustila pilotní projekt, ve kterém nabízí Alzaboxy jako bezplatné Wi-Fi hotspoty a digitální informační desky. Testovací provoz aktuálně běží ve dvou městských částech Prahy a na vybraných místech v Českých Budějovicích.

Prostřednictvím displejů AlzaBoxů tak můžou obce a městské části zveřejňovat například upozornění na kulturní akce, změny v dopravě nebo krizové zprávy. Zpřístupnění Wi-Fi se zkouší v městských částech v Praze. „K AlzaBoxům denně přicházejí desítky až stovky lidí,“ říká Eliška Čeřovská, mluvčí Alzy. Podle ní boxy patří k moderním prvkům městské infrastruktury a jejich význam přesahuje samotné doručování a podávání zásilek.

„Nastavení dalších funkcí výdejních boxů vnímáme i jako reakci na započatá jednání s jednotlivými poskytovateli boxů, kdy je našim cílem vhodně a kultivovaně zapracovat výdejní boxy do městské infrastruktury a služeb,“ popisuje náměstek primátorky Michal Šebek. Boxy různých doručovacích společností narážejí na kritiku hustoty a umísťování.

Ke konci letoška jich má být podle Jana Vetyšky, výkonného ředitele Asociace pro elektronickou komerci (APEK), asi 15 tisíc. Což znamená, že jen za rok 2025 má jejich počet stoupnout zhruba o tři tisíce, popisoval v našem podcastu, kde vysvětloval mimo jiné problematiku spojenou s jejich umístěním i možnosti omezení ze strany obcí. Některá města se totiž boxy snaží limitovat. Podle průzkumu APEK si na ně nicméně Češi zvykli – právě doručování přes ně dává přednost 72 % lidí.

Podcast si můžete pustit přímo zde:

„Věřím, že to bude ukázkou cesty i dalším poskytovatelům,“ říká Šebek k novým funkcím spojeným s Alzaboxy. Služba je v pilotním provozu dostupná v Praze-Vinoři (ulice Bohdanečská a Mladoboleslavská), v Praze-Křeslicích (Štychova) a v Českých Budějovicích v ulicích Pekárenská, M. Vydrové a Františka A. Gerstnera. Alza zmiňuje, že podle zájmu ze strany měst a obcí plánuje projekt postupně rozšiřovat i do dalších lokalit.

Alza si pořídila humanoidní roboty za miliony, zatím je testuje Přečtěte si také:

Alza si pořídila humanoidní roboty za miliony, zatím je testuje

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

PROGRAM
