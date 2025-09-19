Lupa.cz  »  Jan Vetyška (APEK): Žádné město vám neřekne, že boxy nechce. Chápu, že se někomu nelíbí, ale Češi si je oblíbili

Jan Vetyška (APEK): Žádné město vám neřekne, že boxy nechce. Chápu, že se někomu nelíbí, ale Češi si je oblíbili

Jan Vaca
Dnes
Doba čtení: 34 minut
přidejte názor

Sdílet

Jan Vetyška, APEK
Autor: APEK, publikováno se svolením
Výdejní boxy se stávají čím dál víc běžnou součástí českých měst a obcí. Ke konci letošního roku by jich po celé republice mělo být až patnáct tisíc.

Počet výdejních boxů roste především v posledních letech od koronavirové epidemie. Jestliže je na začátku provozovalo několik málo společností, nyní je „boxařů“ v České republice kolem deseti. Na některých místech jsou tak vedle sebe boxy hned několika různých značek.

Češi si ale zjevně tento způsob doručování oblíbili. Podle průzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK), který pro ni zpracovala na začátku letošního roku společnost Nielsen Admosphere ve spolupráci s ResSolution, dává přednost takové dopravě 72 % Čechů. Vyhovuje jim například možnost vyzvednout si zásilky bez čekání i non-stop dostupnost boxů.

Zároveň se ale právě kvůli výše zmíněnému zahušťování některých míst objevila i kritika. „Máme uliční prostranství, která jsou od architektů vymyšlena tak, aby se tam lidé cítili dobře. A pak si to zastavíme touto náhodnou stěnou, která má dost velkou plochu na poměry toho, jak málo jsme se zabývali tím, jak vypadá, jakou má kvalitu materiál a jakou má barvu,“ uvedla loni v prosinci pro server Aktuálně Veronika Rút, odbornice na vizuální smog, která stojí za spolkem Naše kultivovaná města.

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti, Foodora chce otestovat rozvoz jídla Přečtěte si také:

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti, Foodora chce otestovat rozvoz jídla

Stejný spolek vydal letos Strategii pro výdejní boxy ve městě, ve které radí městům, jak by mohla boxy regulovat. Podle něj se totiž na boxy vztahují tržní řády, stejně jako na kterýkoliv obchod nebo stánek. Na příručku v srpnu reagovala Asociace pro elektronickou komerci, podle které jde o špatný výklad. 

„Výdejní boxy, které provozují společnosti jako Alza, Zásilkovna (Packeta), PPL, DPD, GLS nebo Allegro, fungují jako součást poštovních služeb. A ty nereguluje živnostenský zákon, ale zákon o poštovních službách. Pokud by obec vydala tržní řád, jehož prostřednictvím by jakkoli omezila nebo zakázala instalace výdejních boxů sloužících k poskytování poštovních služeb, jednalo by se překročení zákonného zmocnění,“ uvedl ve svém prohlášení APEK.

Právě s Janem Vetyškou, výkonným ředitelem asociace jsme rozebírali téma v našem podcastu. K přepisu rozhovoru je připojeno i aktuální vyjádření spolku Naše kultivovaná města. Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Nabízíme vám také přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

APEK nedávno reagoval na vydání příručky spolku Naše kultivovaná města, který dlouhodobě bojuje proti vizuálnímu smogu a vymezuje se proto i proti hromadnému umisťování výdejních boxů do ulic. K té vaší reakci se dostaneme, dovolil bych si ale začít trošku od začátku. Našel jsem, že v Česku je k letošnímu roku zhruba 15  000 výdejních boxů. To číslo je správné?

To číslo je odhad, jaký bude ke konci roku 2025. Teď máme nějakých dvanáct a půl až třináct tisíc boxů. 

Takže to poroste rychle. 

No, ano. Na začátku tohoto roku to bylo k dvanácti tisícům a odhad je, že to na konci roku bude kolem patnácti tisíc. Vlastně to reflektuje, jakým způsobem zákazníci boxy využívají. 

Existuje nějaké srovnání se zahraničím? Jsme na to jako Česká republika líp nebo hůř?

Je to podobné jako s počtem e-shopů nebo obecně celým trhem e-commerce. Patříme k těm nejrozvinutějším zemím. I v tomto ohledu. 

A není k dispozici třeba přepočet, kolik boxů připadá na tisíc obyvatel?

Já ho k dispozici nemám. Ono by to ale bylo zavádějící, protože jde spíš o to, v jaké lokalitě, v jaké hustotě a jak zákazníci boxy využívají. Spíš by bylo zajímavé si říct, kolik procent zákazníků výdejní boxy používá. V roce 2024 to bylo 46 procent alespoň jednou a nyní je to už 65 procent. Je tam nárůst, který jde samozřejmě ruku se zasíťováním, což znamená, že pro zákazníky jsou boxy víc dostupné a zároveň roste poptávka po tomto druhu doručování.

Ten progres je zřetelný, pokud máte k dispozici taková data.

Tak to bývá obecně u každé nové služby. Růst na začátku je strmější než později, když je služba zaběhnutá. Je to podobné jako v případě e-commerce, která v prvních letech rostla o vyšší desítky procent, a teď jsme se ustálili na pětiprocentním růstu. Boxy budou něco podobného. Nejdřív se musí vybudovat infrastruktura a následně už to nebude takový boom, Vlastně to spustil hodně covid, kdy se to hodně rozjelo. Teď se postupně buduje infrastruktura a tím pádem se boxy stále více využívají.

Množství boxů od různých provozovatelů na jednom místě může být pro část lidí matoucí. Kolik provozovatelů v tuto chvíli v Česku boxy provozuje?

Mám v hlavě šest významných, kteří dohromady mají asi 95 procent trhu. Pak tu budou ještě dva, tři menší, takže celkem je to do deseti provozovatelů.

Ti největší jsou, předpokládám, Zásilkovna nebo Alza. 

Alza a Zásilkovna jsou lídři a potom mají relativně dost boxů tradiční firmy jako DPD a PPL. Také GLS, která je hodně silná v zahraničí a postupně začala budovat síť i v Česku. A pak je to skupina Allegro, která převzala službu WeDo a teď už funguje pod značkou One Box by Allegro.

Pojďme k vaší reakci na příručku. Pokud jsem to dobře pochopil, tak příručka městům a obcím radí, že při regulaci mají postupovat podle živnostenského zákona, podle kterého lze na boxy pohlížet zjednodušeně jako na provozovny. Našel jsem, že podobné stanovisko před pár měsíci mělo i ministerstvo průmyslu a obchodu. Vy naopak říkáte, že se to takhle posuzovat nedá. Tak jak to je?

Začnu od konce. Ministerstvo průmyslu neříká to samé, co říká příručka. Tam je důležitá jedna věta, ke které se ještě dostanu. O samotné příručce bychom si mohli povídat delší dobu – o její motivaci, jakým způsobem ji města mají implementovat, jak si pak musí platit školení, aby se úředníci dozvěděli nějaké informace navíc a tak dále. Je tam toho mnohem víc.

Pokud se ale budeme teď držet těch tržních řádů, tak první věc je selský rozum. Když k tomu přistoupíte selským rozumem, tak tržní řád z povahy věci slouží k tomu, aby si v obcích nemohl každý postavit stánek, kde se mu zlíbí, třeba i na soukromém pozemku, a tam provozovat nějakou činnost. Když si přečtete příslušný zákon, tak se to týká i provozování obchodů a služeb mimo provozovny. To znamená, že kdybyste si někde na ulici otevřel třeba kadeřnictví nebo když se tam prodávají jahody, farmářské zboží a tak dále, tak umístění, formu provozu a třeba i provozní dobu mohou města regulovat v tržních řádech. Dává to absolutní logiku. 

To, že vůbec někoho napadne, že výdejní box je to samé jako to, proč vznikly tržní řády, je už jenom selským rozumem špatně, protože box je přece součástí nějaké služby. Nedochází tam – jak je v zákoně napsáno – k prodeji zboží a služeb, protože to zboží je už vaše a vy si ho jen vyzvedáváte. 

Prodej v rámci internetového nakupování se legislativně řešil už dříve. Je logické, že když si zboží koupím, uzavřu smlouvu s příslušným e-shopem a zboží zaplatím, tak už je moje. Následně putuje nějakou logistickou mašinérií, ať už letí z ciziny, nebo mi ho doručují. A je jedno, jestli mi ho dodávají domů, do boxu nebo do poštovní schránky. Není v tom rozdíl. Ale nedochází k žádnému prodeji, takže z logiky věci se živnostenský zákon týká něčeho úplně jiného. 

Máme tady jasnou právní formulaci, takže vůbec nemusíme polemizovat nad tím, jestli tam dochází k prodeji zboží a služeb a jestli se na boxy má tržní řád aplikovat. Ve stanovisku ministerstva průmyslu a obchodu je také jasně napsané, že takto lze regulovat prodej zboží a služeb podléhajících živnostenskému zákonu. Ale provozovatelé boxů, které jsem vyjmenoval, což je 95 procent trhu, boxy provozují formou poštovní služby, která logicky podléhá poštovnímu zákonu. 

Jde o dodávání zboží a zásilek, z boxů si dnes můžete už i něco posílat z jednoho místa na druhé, takže jsou to poštovní služby. A ve stanovisku ministerstva je jasně napsané – a vyplývá to i ze zákona – že pomocí tržních řádů nemůžete regulovat někoho, kdo provozuje poštovní službu. Tržní řád může regulovat pouze prodej zboží a služeb podle živnostenského zákona, nic jiného.

Nicméně některá města se už podle příručky snaží boxy limitovat. Padlo už v téhle věci nějaké soudní rozhodnutí? Protože stát evidentně ke sporu zatím nevydal žádné závazné stanovisko. 

Pro mě je to stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu závazné. Jde spíš o to, že si ho musíte umět přečíst. Na to potřebujete samozřejmě právníka, nebo mít nějaký právní základ, a nesmíte podléhat tomu, že vám někdo tvrdí opak v nějaké příručce. A ještě v nějaké příloze k ní. Za mě jsou obce – možná je to moc silné slovo, ale neumím najít lepší – podváděny. A to tím, že jim někdo tvrdí, že toto je právně v pořádku. Ale ono to právně v pořádku není. 

Druhá věc je, že můžeme debatovat o tom, jak boxy regulovat a jak mluvit s obcemi, to je všechno v pohodě. Ale za mě je obrovská chyba v tom, že někoho uvádíte v omyl, když dáváte právní radu, kterou vlastně ani dávat nemůžete. Ale je tam příloha, která obsahuje právní stanovisko advokátní kanceláře. A proto jsme vydávali naši tiskovou zprávu.

Setkáváme se už s obcemi, které jsou v šoku, když jim ukážeme, jak to je. Pak jsou samozřejmě obce, které to vědí, ale zároveň jsou odhodlány to ignorovat. Jak jste řekl – není žádné soudní rozhodnutí. Ale abych odpověděl na otázku, soudit se nikdo nechce. Zaprvé to trvá dlouho a za druhé – města a obce jsou pro provozovatele výdejních boxů partnery. 

Ale ta, řekněme, agresivní cesta spolku Naše kultivovaná města zohledňuje jejich pohled na to, jak by měl svět vypadat. Každý z nás si v něm něco najde – třeba kde má být umístěná lavička. I u boxů tam jsou zajímavé věci, které mají logiku. Ale pořád zohledňuje jejich pohled na svět, ale ne pohled zákazníka. Tím myslím, kde potřebuju nějakou službu, kde ji poptávám. A nezohledňuje to samozřejmě pohled ekonomických subjektů, v tomto případě třeba provozovatelů výdejních boxů.

Je krásné, když vám někdo řekne: tady by to mělo stát a takovou by to mělo mít provozní dobu a v nějakou dobu to nesmí svítit a tak dále. Ale zákazník řekne: no, já chci k tomu boxu přijít, chci, aby byl osvícený, aby mě tam nikdo nepřepadl, nechci ho v zapadlé uličce. A chci tam přijít v jedenáct večer, když jdu domů, a nechci, aby se zavíral v deset nebo v osm večer jako místní krámek, to bych pak ten box nepotřeboval. Právě tohle příručka vůbec nezohledňuje. Spolek dělá činnost, v kterou věří, a já s tím nemám problém. Na spoustě věcí bychom se určitě shodli. Ale my se ohrazujeme proti právnímu výkladu, který je prostě špatný.

Abych odpověděl ještě víc na vaši otázku: tím, že se jedná o tržní řády, tak by spory ani nekončily na začátku u soudu, ale ve správním řízení na krajském úřadu. Rozhodování o tom, jestli někdo třeba implementoval špatně tržní řád, podléhá krajům. To ale taky nikdo nechce. 

My s městy a obcemi komunikujeme přes Svaz měst a obcí České republiky a připravujeme náš vlastní manuál a hlavně kodex, kde bude definované, jakým způsobem provozovatelé boxů reflektují připomínky měst a obcí. A také to, co je technicky a ekonomicky možné dělat. Je opravdu potřeba zohledňovat všechny tři strany.

Všichni jsou vlastně ve shodě, všichni boxy chtějí. Žádné město nebo žádná obec vám neřekne – my je tu nechceme. To by je voliči sežrali, protože boxy jsou u zákazníků oblíbená služba. A je oblíbená i u e-shopů a logistických firem, protože je jednodušší, ekologičtější, lépe se škáluje a lépe se plánuje forma dodávání. Všichni jsou tedy ve shodě, jen je někdo chce regulovat hodně a někdo málo. Chápu, že je problém s tím, když se boxy staví na soukromých pozemcích, a město do toho nemůže mluvit. Na druhou stranu si ale některá města a obce musí uvědomit, že u jsou v nich veškeré procesy strašně zdlouhavé a byznys a svět se hýbe mnohem rychleji.

Vyjádření spolku Naše kultivována města 

APEK delší dobu šíří různé dezinformace a lži s cílem zdiskreditovat náš spolek i spolupráci měst. APEK nemá k dispozici žádný z interních materiálů k tržním řádům, který si u nás města objednala. Tím pádem neví nic o tom, co ohledně tržních řádů a poštovního zákona doporučujeme. Pozvánku na schůzku odmítli a zjevně nemají zájem mít v tom přehled. Naše strategie vede města ke spolupráci s doručovateli a to se velmi dobře daří – někteří členové APEK po vydání strategie přestali starostům vyhrožovat překroucenou judikaturou a prostě spolupracují. 

Tržní řády doporučuje advokátní analýza platné judikatury od velmi zkušených advokátů Urban legal. Vycházíme také ze stanovisek obou ministerstev (MMR i MPO). MMR naši veřejnou strategii doporučuje na svých stránkách, stejně jako Česká komora architektů a podpořil ji i SMOČR. Neveřejná advokátní analýza stála přes 100 000 Kč a města se na ni složila, aby měla přehled v tom co v rámci tržních řádů smí a nesmí, mají i komentář k poštovnímu zákonu. Mají tam jasně dané pro i proti a jádrem zůstává vždy spolupráce, protože města nemají žádné agresivní vymahací prostředky a nikdy neměla. Je potřeba se prostě dohodnout.

Je vidět, že nemáme dlouhou tradici podnikání a APEK jedná zbytečně neeticky a krátkozrace. Pro srovnání vycházíme z řešení z Nizozemí, kde se podobná agresivita ze strany soukromníků vůbec neodehrála. Vyjadřují tím despekt k tomu, co si města objednala a schválila, snaží se vytvořit konflikt tam kde není a zbytečně tím poškozují spolupráci firem i měst. Je tu spousta lidí, kteří se snaží dohodnout a všichni by tomu měli fandit, ne se to snažit takhle napadat.

Žádné soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí správního úřadu tu tedy není. Nejsem právník, takže nedokážu posoudit, kdo má v tom sporu pravdu. Pokud ale budeme vycházet z toho, co říkáte vy, že se boxy posuzují podle poštovních služeb, tak tu vlastně neexistuje možnost, jak boxy regulovat. I vy musíte zaznamenávat, že si řada měst a obcí na množství a umísťování boxů stěžuje. Vadí jim například umísťování boxů do historických center. Jaké mají možnosti to ovlivnit?

Vrátím se krátkým komentářem k tomu právnímu posouzení. To neříkám já, firmy boxy provozují v režimu poštovních služeb. Jsou registrované u Českého telekomunikačního úřadu. Na jeho stránkách si subjekty, které provozují poštovní služby, můžete ověřit. Je to právně definované, máte ohlašovací povinnost a musíte dodrýovat nějaká pravidla. Samozřejmě to není stejně složité jako poštovní licence, kterou má Česká pošta, ale je to vázané na registraci u Českého telekomunikačního úřadu. 

Tam není potřeba právní diskuze, na to nemusíme být právníci. Ministerstvo průmyslu jasně řeklo – pro ty, kdo to nechápou – které služby jsou podle živnostenského zákona, a pak máte poštovní služby a seznam provozovatelů je na stránkách Českého regulačního úřadu, který má dohled nad poštovním službami, a ty podléhají poštovnímu zákonu. To je matematika základní školy.

A jaké mají tedy obce možnosti?

U každé nové služby vznikají chyby a já chápu, že obce do toho chtějí mluvit nebo regulovat. Slovo „regulovat“ je vlastně hrozné, protože obce nechtějí regulaci v pravém slova významu, ale chtějí do toho spíš mluvit. Většinou to pramení z individuálních příkladů od individuálních občanů.

Je logické, že když box třeba umístíte do plotu svého rodinného domu na menším městě, udělal jste to dobrovolně, jste nadšený a máte z toho peníze. Nadšený je i provozovatel, protože box zrovna vyšel do místa, kde má geograficky zmapované, že tam zákazníci nakupují, box tam poptávají a podobně.

Chápu, že třeba nejbližší soused bude mít problém, protože mu před zahrádkou prochází větší provoz lidí, kteří si jdou vyzvednout balíček. Takový občan si pak stěžuje na facebookových stránkách obce, stěžuje si osobně, protože zná někoho v zastupitelstvu a tak dále. Vysledovali jsme, že dvě až čtyři procent občanů takový problém mají. Někomu se boxy nelíbí vizuálně, někomu vadí třeba kvůli zvýšené dopravě. A teď nemyslím jen dopravu automobilovou, to spíš ne, protože dodávka místo toho, aby ulicí projela osmkrát, zastaví jenom na jednom místě a boxy naplní.

Obce to samozřejmě řeší a pak jde o subjektivní názory konkrétních zastupitelů, starostů, primátorů. Často mají i nemají logický základ. Pakliže se objeví box, který třeba zamezí výhledu v křižovatce, je samozřejmě absolutně logické, že okamžitě proběhne komunikace mezi danou obcí a provozovatelem a ten box se odstraní. Takové případy upřímně neznám, protože na podobné problémy se myslí už při stavbě.

Může se samozřejmě objevit problém, jako byl ten známý v Brně, kdy se lidé shodli, že se jim box v historické části, u schodů a  pomalované zdi nelíbí. A provozovatel ho do týdne odstranil. Mně subjektivně přijde horší ta zeď, ale občané z okolí se shodli, takže jim provozovatel vyšel vstříc. A já musím zdůraznit, že provozovatelé, když s nimi jednám v naší pracovní skupině v rámci APEKu, chtějí být mnohem vstřícnější než to mediálně vypadá. Říkají třeba: jsou tady obce, které sice zveřejnily tržní řád, ale my jsme s nimi na všem domluvení. Tam není vůbec problém. Ono je to takové mediálně politické, obce mohou mít pocit, že mají něco papírového v ruce pro případ, že by se objevil další provozovatel, se kterým by se neuměly domluvit, ale neznamená to, že v té konkrétní obci nebo městě je zrovna aktuálně nějaký problém.

Abych ale odpověděl na vaši otázku, ze které jsem trošičku utekl. Je otázka, do jaké roviny a co má mít obec právo regulovat. Je to složitější, ať už filozofická nebo právní otázka. Protože když neporušujete zákony a někomu boxy vadí, protože se mu subjektivně nelíbí, tak to přece není důvod k tomu někoho regulovat.

Když jdu po ulici, vidím patnáct věcí, které se mi nelíbí. Třeba grafika nějaké výlohy, ošklivý nábytek na zahrádce hospody… Asi nejlepší příklad jsou samozřejmě kontejnery na směsný odpad a podobně. Zároveň ale chápu, že někde být musí. A boxy jsou vlastně součástí městské infrastruktury, stejně jako třeba kontejnery, odpadkové koše nebo lavičky.

CIF25

Nebudu lhát, jsou to často plechové krabice, které moc dobře nevypadají. Ale i s tím se snaží provozovatelé něco dělat. Teď například ustupují od křiklavých polepů, třeba Zásilkovna mění červenou barvu na různé odstíny šedé. Nebo Alza ustupuje od velkého zeleného panáčka a je tam spíš decentní označení Alzabox. A přístup mění i jiní. U Alegra jsem viděl boxy, které byly obehnány zelení a měly dřevěnou stříšku. GLS se boxy snaží dělat decentně. Když PPL a DPD na nějaké místo přichází jako druzí nebo třetí, snaží se boxy ladit v odstínu boxu, který už tam je. A na tohle nepotřebujete externí subjekt aktivistů, k tomu si dojdete logicky. Jsme byznysmeni a každý byznysman chce spokojeného zákazníka. A občan a volič v obci je zároveň zákazníkem. Dělají se proto výzkumy spokojenosti, kterým se přizpůsobujeme, a ruka trhu je v tomto mocná.

Jinak i dnes samozřejmě platí, že box nesmí stát třeba nad inženýrskými sítěmi, třeba někde, kde by mohla prasknout voda. Nesmí překážet v dopravě u přechodů, křižovatek a tak dále. Pravidla už samozřejmě existují. Ale tady mluvíme o tom, že by někdo chtěl mluvit do toho, jak mají boxy vypadat, jak mají být vysoké a že na místě nesmí být třeba další provozovatel. Je otázka, zda by někdo měl mít právo určovat to jinak než diskuzí a vzájemnou dohodou či motivací.

Přepis podcastu je dostupný pouze našim podporovatelům

Můžete se jím stát i vy. Získáte tak nejen přístup k přepisům všech našich podcastů, ale také Lupu bez bannerů, newsletter o zákulisí českého internetu a další výhody.

Chci se stát podporovatelem
Seriál: Rozhovory
Přečtěte si všechny díly seriálu Rozhovory nebo sledujte jeho RSS
Neutrální ikona do widgetu na odběr článků ze seriálů

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.


Vstoupit do diskuse

Autor článku

Jan Vaca

Jan Vaca

Autor je od ledna 2018 ředitelem médií vydavatelství Internet Info. Předtím 6 let vedl zpravodajskou sekci portálu iDNES.cz, ještě předtím byl několik let reportérem celostátní redakce MF DNES. Občas si rád něco napíše.

Témata:

Digizone.cz

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Komerční sdělení

Podcast

Mohlo by vás zajímat

Z našich webů

Dále u nás najdete

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

ChatControl: nedáš souhlas se skenováním, nepošleš obrázek

Cesta k superrychlému ethernetu

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Ledová káva z plechovky v testech většinou propadla

Léky, které si možná pamatujete. Mnohé byly nebezpečné

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Šípkový likér, čaj či marmeláda chtějí čas, recepty nejsou složité

Chytré AI kamery se začínají prosazovat ve zdravotnictví

Pražským Karlínem mají jezdit autonomní roboti

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Nejaktivnější e-shopy měsíčně posílají desítky e-mailů

Léky chránící před HIV jsou nově i v injekcích

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Czech Internet Forum: využijte zvýhodněnou cenu vstupného do 30. září
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).