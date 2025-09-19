Jan Vetyška (APEK): Žádné město vám neřekne, že boxy nechce. Chápu, že se někomu nelíbí, ale Češi si je oblíbili

Počet výdejních boxů roste především v posledních letech od koronavirové epidemie. Jestliže je na začátku provozovalo několik málo společností, nyní je „boxařů“ v České republice kolem deseti. Na některých místech jsou tak vedle sebe boxy hned několika různých značek.
Češi si ale zjevně tento způsob doručování oblíbili. Podle průzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK), který pro ni zpracovala na začátku letošního roku společnost Nielsen Admosphere ve spolupráci s ResSolution, dává přednost takové dopravě 72 % Čechů. Vyhovuje jim například možnost vyzvednout si zásilky bez čekání i non-stop dostupnost boxů.
Zároveň se ale právě kvůli výše zmíněnému zahušťování některých míst objevila i kritika. „Máme uliční prostranství, která jsou od architektů vymyšlena tak, aby se tam lidé cítili dobře. A pak si to zastavíme touto náhodnou stěnou, která má dost velkou plochu na poměry toho, jak málo jsme se zabývali tím, jak vypadá, jakou má kvalitu materiál a jakou má barvu,“ uvedla loni v prosinci pro server Aktuálně Veronika Rút, odbornice na vizuální smog, která stojí za spolkem Naše kultivovaná města.
Stejný spolek vydal letos Strategii pro výdejní boxy ve městě, ve které radí městům, jak by mohla boxy regulovat. Podle něj se totiž na boxy vztahují tržní řády, stejně jako na kterýkoliv obchod nebo stánek. Na příručku v srpnu reagovala Asociace pro elektronickou komerci, podle které jde o špatný výklad.
„Výdejní boxy, které provozují společnosti jako Alza, Zásilkovna (Packeta), PPL, DPD, GLS nebo Allegro, fungují jako součást poštovních služeb. A ty nereguluje živnostenský zákon, ale zákon o poštovních službách. Pokud by obec vydala tržní řád, jehož prostřednictvím by jakkoli omezila nebo zakázala instalace výdejních boxů sloužících k poskytování poštovních služeb, jednalo by se překročení zákonného zmocnění,“ uvedl ve svém prohlášení APEK.
Právě s Janem Vetyškou, výkonným ředitelem asociace jsme rozebírali téma v našem podcastu. K přepisu rozhovoru je připojeno i aktuální vyjádření spolku Naše kultivovaná města. Rozhovor si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:
Nabízíme vám také přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).
APEK nedávno reagoval na vydání příručky spolku Naše kultivovaná města, který dlouhodobě bojuje proti vizuálnímu smogu a vymezuje se proto i proti hromadnému umisťování výdejních boxů do ulic. K té vaší reakci se dostaneme, dovolil bych si ale začít trošku od začátku. Našel jsem, že v Česku je k letošnímu roku zhruba 15 000 výdejních boxů. To číslo je správné?
To číslo je odhad, jaký bude ke konci roku 2025. Teď máme nějakých dvanáct a půl až třináct tisíc boxů.
Takže to poroste rychle.
No, ano. Na začátku tohoto roku to bylo k dvanácti tisícům a odhad je, že to na konci roku bude kolem patnácti tisíc. Vlastně to reflektuje, jakým způsobem zákazníci boxy využívají.
Existuje nějaké srovnání se zahraničím? Jsme na to jako Česká republika líp nebo hůř?
Je to podobné jako s počtem e-shopů nebo obecně celým trhem e-commerce. Patříme k těm nejrozvinutějším zemím. I v tomto ohledu.
A není k dispozici třeba přepočet, kolik boxů připadá na tisíc obyvatel?
Já ho k dispozici nemám. Ono by to ale bylo zavádějící, protože jde spíš o to, v jaké lokalitě, v jaké hustotě a jak zákazníci boxy využívají. Spíš by bylo zajímavé si říct, kolik procent zákazníků výdejní boxy používá. V roce 2024 to bylo 46 procent alespoň jednou a nyní je to už 65 procent. Je tam nárůst, který jde samozřejmě ruku se zasíťováním, což znamená, že pro zákazníky jsou boxy víc dostupné a zároveň roste poptávka po tomto druhu doručování.
Ten progres je zřetelný, pokud máte k dispozici taková data.
Tak to bývá obecně u každé nové služby. Růst na začátku je strmější než později, když je služba zaběhnutá. Je to podobné jako v případě e-commerce, která v prvních letech rostla o vyšší desítky procent, a teď jsme se ustálili na pětiprocentním růstu. Boxy budou něco podobného. Nejdřív se musí vybudovat infrastruktura a následně už to nebude takový boom, Vlastně to spustil hodně covid, kdy se to hodně rozjelo. Teď se postupně buduje infrastruktura a tím pádem se boxy stále více využívají.
Množství boxů od různých provozovatelů na jednom místě může být pro část lidí matoucí. Kolik provozovatelů v tuto chvíli v Česku boxy provozuje?
Mám v hlavě šest významných, kteří dohromady mají asi 95 procent trhu. Pak tu budou ještě dva, tři menší, takže celkem je to do deseti provozovatelů.
Ti největší jsou, předpokládám, Zásilkovna nebo Alza.
Alza a Zásilkovna jsou lídři a potom mají relativně dost boxů tradiční firmy jako DPD a PPL. Také GLS, která je hodně silná v zahraničí a postupně začala budovat síť i v Česku. A pak je to skupina Allegro, která převzala službu WeDo a teď už funguje pod značkou One Box by Allegro.
Pojďme k vaší reakci na příručku. Pokud jsem to dobře pochopil, tak příručka městům a obcím radí, že při regulaci mají postupovat podle živnostenského zákona, podle kterého lze na boxy pohlížet zjednodušeně jako na provozovny. Našel jsem, že podobné stanovisko před pár měsíci mělo i ministerstvo průmyslu a obchodu. Vy naopak říkáte, že se to takhle posuzovat nedá. Tak jak to je?
Začnu od konce. Ministerstvo průmyslu neříká to samé, co říká příručka. Tam je důležitá jedna věta, ke které se ještě dostanu. O samotné příručce bychom si mohli povídat delší dobu – o její motivaci, jakým způsobem ji města mají implementovat, jak si pak musí platit školení, aby se úředníci dozvěděli nějaké informace navíc a tak dále. Je tam toho mnohem víc.
Pokud se ale budeme teď držet těch tržních řádů, tak první věc je selský rozum. Když k tomu přistoupíte selským rozumem, tak tržní řád z povahy věci slouží k tomu, aby si v obcích nemohl každý postavit stánek, kde se mu zlíbí, třeba i na soukromém pozemku, a tam provozovat nějakou činnost. Když si přečtete příslušný zákon, tak se to týká i provozování obchodů a služeb mimo provozovny. To znamená, že kdybyste si někde na ulici otevřel třeba kadeřnictví nebo když se tam prodávají jahody, farmářské zboží a tak dále, tak umístění, formu provozu a třeba i provozní dobu mohou města regulovat v tržních řádech. Dává to absolutní logiku.
To, že vůbec někoho napadne, že výdejní box je to samé jako to, proč vznikly tržní řády, je už jenom selským rozumem špatně, protože box je přece součástí nějaké služby. Nedochází tam – jak je v zákoně napsáno – k prodeji zboží a služeb, protože to zboží je už vaše a vy si ho jen vyzvedáváte.
Prodej v rámci internetového nakupování se legislativně řešil už dříve. Je logické, že když si zboží koupím, uzavřu smlouvu s příslušným e-shopem a zboží zaplatím, tak už je moje. Následně putuje nějakou logistickou mašinérií, ať už letí z ciziny, nebo mi ho doručují. A je jedno, jestli mi ho dodávají domů, do boxu nebo do poštovní schránky. Není v tom rozdíl. Ale nedochází k žádnému prodeji, takže z logiky věci se živnostenský zákon týká něčeho úplně jiného.
Máme tady jasnou právní formulaci, takže vůbec nemusíme polemizovat nad tím, jestli tam dochází k prodeji zboží a služeb a jestli se na boxy má tržní řád aplikovat. Ve stanovisku ministerstva průmyslu a obchodu je také jasně napsané, že takto lze regulovat prodej zboží a služeb podléhajících živnostenskému zákonu. Ale provozovatelé boxů, které jsem vyjmenoval, což je 95 procent trhu, boxy provozují formou poštovní služby, která logicky podléhá poštovnímu zákonu.
Jde o dodávání zboží a zásilek, z boxů si dnes můžete už i něco posílat z jednoho místa na druhé, takže jsou to poštovní služby. A ve stanovisku ministerstva je jasně napsané – a vyplývá to i ze zákona – že pomocí tržních řádů nemůžete regulovat někoho, kdo provozuje poštovní službu. Tržní řád může regulovat pouze prodej zboží a služeb podle živnostenského zákona, nic jiného.
Nicméně některá města se už podle příručky snaží boxy limitovat. Padlo už v téhle věci nějaké soudní rozhodnutí? Protože stát evidentně ke sporu zatím nevydal žádné závazné stanovisko.
Pro mě je to stanovisko ministerstva průmyslu a obchodu závazné. Jde spíš o to, že si ho musíte umět přečíst. Na to potřebujete samozřejmě právníka, nebo mít nějaký právní základ, a nesmíte podléhat tomu, že vám někdo tvrdí opak v nějaké příručce. A ještě v nějaké příloze k ní. Za mě jsou obce – možná je to moc silné slovo, ale neumím najít lepší – podváděny. A to tím, že jim někdo tvrdí, že toto je právně v pořádku. Ale ono to právně v pořádku není.
Druhá věc je, že můžeme debatovat o tom, jak boxy regulovat a jak mluvit s obcemi, to je všechno v pohodě. Ale za mě je obrovská chyba v tom, že někoho uvádíte v omyl, když dáváte právní radu, kterou vlastně ani dávat nemůžete. Ale je tam příloha, která obsahuje právní stanovisko advokátní kanceláře. A proto jsme vydávali naši tiskovou zprávu.
Setkáváme se už s obcemi, které jsou v šoku, když jim ukážeme, jak to je. Pak jsou samozřejmě obce, které to vědí, ale zároveň jsou odhodlány to ignorovat. Jak jste řekl – není žádné soudní rozhodnutí. Ale abych odpověděl na otázku, soudit se nikdo nechce. Zaprvé to trvá dlouho a za druhé – města a obce jsou pro provozovatele výdejních boxů partnery.
Ale ta, řekněme, agresivní cesta spolku Naše kultivovaná města zohledňuje jejich pohled na to, jak by měl svět vypadat. Každý z nás si v něm něco najde – třeba kde má být umístěná lavička. I u boxů tam jsou zajímavé věci, které mají logiku. Ale pořád zohledňuje jejich pohled na svět, ale ne pohled zákazníka. Tím myslím, kde potřebuju nějakou službu, kde ji poptávám. A nezohledňuje to samozřejmě pohled ekonomických subjektů, v tomto případě třeba provozovatelů výdejních boxů.
Je krásné, když vám někdo řekne: tady by to mělo stát a takovou by to mělo mít provozní dobu a v nějakou dobu to nesmí svítit a tak dále. Ale zákazník řekne: no, já chci k tomu boxu přijít, chci, aby byl osvícený, aby mě tam nikdo nepřepadl, nechci ho v zapadlé uličce. A chci tam přijít v jedenáct večer, když jdu domů, a nechci, aby se zavíral v deset nebo v osm večer jako místní krámek, to bych pak ten box nepotřeboval. Právě tohle příručka vůbec nezohledňuje. Spolek dělá činnost, v kterou věří, a já s tím nemám problém. Na spoustě věcí bychom se určitě shodli. Ale my se ohrazujeme proti právnímu výkladu, který je prostě špatný.
Abych odpověděl ještě víc na vaši otázku: tím, že se jedná o tržní řády, tak by spory ani nekončily na začátku u soudu, ale ve správním řízení na krajském úřadu. Rozhodování o tom, jestli někdo třeba implementoval špatně tržní řád, podléhá krajům. To ale taky nikdo nechce.
My s městy a obcemi komunikujeme přes Svaz měst a obcí České republiky a připravujeme náš vlastní manuál a hlavně kodex, kde bude definované, jakým způsobem provozovatelé boxů reflektují připomínky měst a obcí. A také to, co je technicky a ekonomicky možné dělat. Je opravdu potřeba zohledňovat všechny tři strany.
Všichni jsou vlastně ve shodě, všichni boxy chtějí. Žádné město nebo žádná obec vám neřekne – my je tu nechceme. To by je voliči sežrali, protože boxy jsou u zákazníků oblíbená služba. A je oblíbená i u e-shopů a logistických firem, protože je jednodušší, ekologičtější, lépe se škáluje a lépe se plánuje forma dodávání. Všichni jsou tedy ve shodě, jen je někdo chce regulovat hodně a někdo málo. Chápu, že je problém s tím, když se boxy staví na soukromých pozemcích, a město do toho nemůže mluvit. Na druhou stranu si ale některá města a obce musí uvědomit, že u jsou v nich veškeré procesy strašně zdlouhavé a byznys a svět se hýbe mnohem rychleji.
Vyjádření spolku Naše kultivována města
APEK delší dobu šíří různé dezinformace a lži s cílem zdiskreditovat náš spolek i spolupráci měst. APEK nemá k dispozici žádný z interních materiálů k tržním řádům, který si u nás města objednala. Tím pádem neví nic o tom, co ohledně tržních řádů a poštovního zákona doporučujeme. Pozvánku na schůzku odmítli a zjevně nemají zájem mít v tom přehled. Naše strategie vede města ke spolupráci s doručovateli a to se velmi dobře daří – někteří členové APEK po vydání strategie přestali starostům vyhrožovat překroucenou judikaturou a prostě spolupracují.
Tržní řády doporučuje advokátní analýza platné judikatury od velmi zkušených advokátů Urban legal. Vycházíme také ze stanovisek obou ministerstev (MMR i MPO). MMR naši veřejnou strategii doporučuje na svých stránkách, stejně jako Česká komora architektů a podpořil ji i SMOČR. Neveřejná advokátní analýza stála přes 100 000 Kč a města se na ni složila, aby měla přehled v tom co v rámci tržních řádů smí a nesmí, mají i komentář k poštovnímu zákonu. Mají tam jasně dané pro i proti a jádrem zůstává vždy spolupráce, protože města nemají žádné agresivní vymahací prostředky a nikdy neměla. Je potřeba se prostě dohodnout.
Je vidět, že nemáme dlouhou tradici podnikání a APEK jedná zbytečně neeticky a krátkozrace. Pro srovnání vycházíme z řešení z Nizozemí, kde se podobná agresivita ze strany soukromníků vůbec neodehrála. Vyjadřují tím despekt k tomu, co si města objednala a schválila, snaží se vytvořit konflikt tam kde není a zbytečně tím poškozují spolupráci firem i měst. Je tu spousta lidí, kteří se snaží dohodnout a všichni by tomu měli fandit, ne se to snažit takhle napadat.
Žádné soudní rozhodnutí nebo rozhodnutí správního úřadu tu tedy není. Nejsem právník, takže nedokážu posoudit, kdo má v tom sporu pravdu. Pokud ale budeme vycházet z toho, co říkáte vy, že se boxy posuzují podle poštovních služeb, tak tu vlastně neexistuje možnost, jak boxy regulovat. I vy musíte zaznamenávat, že si řada měst a obcí na množství a umísťování boxů stěžuje. Vadí jim například umísťování boxů do historických center. Jaké mají možnosti to ovlivnit?
Vrátím se krátkým komentářem k tomu právnímu posouzení. To neříkám já, firmy boxy provozují v režimu poštovních služeb. Jsou registrované u Českého telekomunikačního úřadu. Na jeho stránkách si subjekty, které provozují poštovní služby, můžete ověřit. Je to právně definované, máte ohlašovací povinnost a musíte dodrýovat nějaká pravidla. Samozřejmě to není stejně složité jako poštovní licence, kterou má Česká pošta, ale je to vázané na registraci u Českého telekomunikačního úřadu.
Tam není potřeba právní diskuze, na to nemusíme být právníci. Ministerstvo průmyslu jasně řeklo – pro ty, kdo to nechápou – které služby jsou podle živnostenského zákona, a pak máte poštovní služby a seznam provozovatelů je na stránkách Českého regulačního úřadu, který má dohled nad poštovním službami, a ty podléhají poštovnímu zákonu. To je matematika základní školy.
A jaké mají tedy obce možnosti?
U každé nové služby vznikají chyby a já chápu, že obce do toho chtějí mluvit nebo regulovat. Slovo „regulovat“ je vlastně hrozné, protože obce nechtějí regulaci v pravém slova významu, ale chtějí do toho spíš mluvit. Většinou to pramení z individuálních příkladů od individuálních občanů.
Je logické, že když box třeba umístíte do plotu svého rodinného domu na menším městě, udělal jste to dobrovolně, jste nadšený a máte z toho peníze. Nadšený je i provozovatel, protože box zrovna vyšel do místa, kde má geograficky zmapované, že tam zákazníci nakupují, box tam poptávají a podobně.
Chápu, že třeba nejbližší soused bude mít problém, protože mu před zahrádkou prochází větší provoz lidí, kteří si jdou vyzvednout balíček. Takový občan si pak stěžuje na facebookových stránkách obce, stěžuje si osobně, protože zná někoho v zastupitelstvu a tak dále. Vysledovali jsme, že dvě až čtyři procent občanů takový problém mají. Někomu se boxy nelíbí vizuálně, někomu vadí třeba kvůli zvýšené dopravě. A teď nemyslím jen dopravu automobilovou, to spíš ne, protože dodávka místo toho, aby ulicí projela osmkrát, zastaví jenom na jednom místě a boxy naplní.
Obce to samozřejmě řeší a pak jde o subjektivní názory konkrétních zastupitelů, starostů, primátorů. Často mají i nemají logický základ. Pakliže se objeví box, který třeba zamezí výhledu v křižovatce, je samozřejmě absolutně logické, že okamžitě proběhne komunikace mezi danou obcí a provozovatelem a ten box se odstraní. Takové případy upřímně neznám, protože na podobné problémy se myslí už při stavbě.
Může se samozřejmě objevit problém, jako byl ten známý v Brně, kdy se lidé shodli, že se jim box v historické části, u schodů a pomalované zdi nelíbí. A provozovatel ho do týdne odstranil. Mně subjektivně přijde horší ta zeď, ale občané z okolí se shodli, takže jim provozovatel vyšel vstříc. A já musím zdůraznit, že provozovatelé, když s nimi jednám v naší pracovní skupině v rámci APEKu, chtějí být mnohem vstřícnější než to mediálně vypadá. Říkají třeba: jsou tady obce, které sice zveřejnily tržní řád, ale my jsme s nimi na všem domluvení. Tam není vůbec problém. Ono je to takové mediálně politické, obce mohou mít pocit, že mají něco papírového v ruce pro případ, že by se objevil další provozovatel, se kterým by se neuměly domluvit, ale neznamená to, že v té konkrétní obci nebo městě je zrovna aktuálně nějaký problém.
Abych ale odpověděl na vaši otázku, ze které jsem trošičku utekl. Je otázka, do jaké roviny a co má mít obec právo regulovat. Je to složitější, ať už filozofická nebo právní otázka. Protože když neporušujete zákony a někomu boxy vadí, protože se mu subjektivně nelíbí, tak to přece není důvod k tomu někoho regulovat.
Když jdu po ulici, vidím patnáct věcí, které se mi nelíbí. Třeba grafika nějaké výlohy, ošklivý nábytek na zahrádce hospody… Asi nejlepší příklad jsou samozřejmě kontejnery na směsný odpad a podobně. Zároveň ale chápu, že někde být musí. A boxy jsou vlastně součástí městské infrastruktury, stejně jako třeba kontejnery, odpadkové koše nebo lavičky.
Nebudu lhát, jsou to často plechové krabice, které moc dobře nevypadají. Ale i s tím se snaží provozovatelé něco dělat. Teď například ustupují od křiklavých polepů, třeba Zásilkovna mění červenou barvu na různé odstíny šedé. Nebo Alza ustupuje od velkého zeleného panáčka a je tam spíš decentní označení Alzabox. A přístup mění i jiní. U Alegra jsem viděl boxy, které byly obehnány zelení a měly dřevěnou stříšku. GLS se boxy snaží dělat decentně. Když PPL a DPD na nějaké místo přichází jako druzí nebo třetí, snaží se boxy ladit v odstínu boxu, který už tam je. A na tohle nepotřebujete externí subjekt aktivistů, k tomu si dojdete logicky. Jsme byznysmeni a každý byznysman chce spokojeného zákazníka. A občan a volič v obci je zároveň zákazníkem. Dělají se proto výzkumy spokojenosti, kterým se přizpůsobujeme, a ruka trhu je v tomto mocná.
Jinak i dnes samozřejmě platí, že box nesmí stát třeba nad inženýrskými sítěmi, třeba někde, kde by mohla prasknout voda. Nesmí překážet v dopravě u přechodů, křižovatek a tak dále. Pravidla už samozřejmě existují. Ale tady mluvíme o tom, že by někdo chtěl mluvit do toho, jak mají boxy vypadat, jak mají být vysoké a že na místě nesmí být třeba další provozovatel. Je otázka, zda by někdo měl mít právo určovat to jinak než diskuzí a vzájemnou dohodou či motivací.
Některá města ale už začala přijímat příslušná pravidla. Praha nedávno stanovila, jak by boxy měly vypadat, jakou by měly mít barvu nebo velikost. Podobně se chovají i další města, přičemž si to každé určí jinak. Nemělo by to být přeci jenom určeno celorepublikově, aby pravidla byla přenositelná do jednotlivých měst a obcí?
To, co udělala Praha, je specifické. Praha je samozřejmě stát ve státě, ale to, co udělala, se týká pouze městských magistrátních pozemků, to je potřeba si uvědomit. A takových pozemků je absolutní minimum a skoro žádné boxy na nich nejsou, protože máte magistrátní městské pozemky a pak máte Prahu plnou všech obecních pozemků. A pak máte soukromé pozemky a na nich stojí devadesát procent boxů. Takže je absolutně legitimní, absolutně v pořádku to, co Praha udělala, protože se baví o svých pozemcích a chce mít jasně stanovená pravidla, jak na jejich pozemcích něco nějak vypadá. Zároveň nás Praha, respektive jednotlivé provozovatele boxů, přizvala k tomu, když Institut pro plánování rozvoje hlavního města Prahy manuál připravoval.
Mohou se tím samozřejmě inspirovat i jiná města. Ale na druhou stranu se některými věci budou inspirovat těžko, třeba tím, že by boxy měly být ve vestibulech města. Mimochodem to je krásný příklad pro provoz boxů. Do těch vestibulů metra jsme je chtěli dávat už před lety. Ale brání se tomu Dopravní podnik. A potom Praha vydá doporučení, že by to bylo pěkné místo pro boxy. Tady poněkud levá ruka neví, co dělá pravá, což je škoda. Na druhou stranu pro některý typ boxu je to super místo, pro jiné zase horší, protože je tam problém se zásobováním. Ale k když se vrátím ještě úplně na začátek. Je tedy úplně v pořádku, co Praha dělá, jen je potřeba si uvědomit, že se to prakticky skoro žádných boxů nedotkne.
A nemělo by přece jenom něco podobného platit i u těch soukromých pozemků? Přeci jenom ty boxy zasahují do veřejného prostoru. Nemělo by být proto alespoň rámcově stanoveno, jaká pravidla by měly boxy splňovat?
Je to výborný dotaz a já vám z něho neutíkám. První věc jako diskuze o tom, že ano – chcete jako město vědět, jak co kde vypadá. Do toho, jak co vypadá, by podle mě ale asi nikomu nemělo nic být. Tedy spíš jde třeba o nějakou obslužnost, o to, aby box nebyl v místě, že když tam potom jede dodávka box zásobovat, tak to nesmí nic omezovat. Jako že box sám o sobě nic neomezuje, ale jeho zásobování nebo vyzvedávání, už by mohlo. S tím nemám problém. Občas se může stát, že třeba někdo zvolí lokalitunešťastně a je pak potřeba o tom mluvit.
Ohledně pravidel vizuálu si i provozovatelé boxů uvědomí, že tohle je kritizováno a chtějí s tím něco dělat. Takže to vyřeší, jsem o tom přesvědčený, protože jsem součástí pracovní skupiny, která vytváří ta pravidla a jako APEK je chceme i kontrolovat. Podobně jako máme třeba certifikační pravidla pro e-shopy, tak něco podobného vzniká i tady.
Ale abych na to ještě odpověděl… Několik novinářů se mě na to ptalo podobně, někdy řeknu vysloveně agresivně. Co má dělat paní Vomáčková, když pan Novák má místo plotu teďka box a jí se nelíbí, jak to vypadá.? Logicky – když si pan Novák udělá nějaký plot, který bude splňovat legislativu, což znamená, nebude osmimetrový, protože nesmí být vyšší než dům a podobně, ale natře si ho narůžovo a pomaluje si ho kočičkami a pejskama, tak na to má přece pan Novák absolutní právo. A jestli si místo plotu dá výdejní box, tak na to má absolutní právo, je to jeho majetek a může si s tím dělat, co chce, pakliže dodržuje platnou legislativu.
A že se to sousedce Vomáčkový nelíbí, protože jí to přijde hnusný a nevkusný, protože nemá ráda pejsky a kočičky, protože ona chová hady a myši, tak to je to jen její věc. Ona přece nemůže mu říct, jak má vypadat jeho plot. A jestliže si místo toho plotu dá box, tak nemá sebemenší právo mu říkat, jak má vypadat. Může si samozřejmě stěžovat, pakliže by tam byl třeba provoz, že by to někdo zásoboval v noci a dělal hluk a mlátil plechama, na rušení nočního klidu a tak podobně. a podobně, tak nějaký rušení nočního klidu nebo něco takového. Stejně tak by si jako mohla stěžovat, kdyby pan Novák do toho plotu mlátil po nocích, protože to je jeho koníček a baví ho to. Ale nemůže si stěžovat na to, jak box vypadá. Boxy samozřejmě nejsou nejkrásnější věcí na světě, jsou to plechové boudy. Ale nikomu do toho nic není.
Vy už jste sám zmínil, že na tu kritiku reagují ti provozovatelé boxů. Jsou tam nějaké trendy, jak se to mění?
Změny jsou hlavně u té křiklavosti. Trendy jsou ve větším přemýšlení nad tím okolím a vizuálnímu doplnění. Což například znamená, že když je box umístěný například na sídlišti z boku paneláků, tak aby jejich vizuál byl v souladu třeba s tím panelovým domem. Už jsem i zažil, když se na naší schůzce boxaři hecovali, kdo udělal hezčí instalaci. A co je technicky možné, tak rádi udělají, protože i sami chtějí být pyšní na svoji práci a nechtějí si číst v novinách, že někdo říká, že to, co někde postavili, je hnusný. Oni jsou pyšní, že lidé jejich službu využívají a milují, protože je přístupná 24 hodin 7 dní v týdnu. Ty příručky přitom doporučují, aby boxy byly umísťované v obchodech, kde se zavírá třeba v deset. To ale pak popírá logiku a výhodu výdejních boxů.
Provozovatelé chtějí být pyšní, jak jejich box vypadají. Ale musí to mít nějaký vývoj. Boxy jsou pochopitelně někde objednané prefabrikáty a některé firmy to mají tak, že je mohou polepovat jen asi třemi druhy fólií, někdo jich má patnáct a někdo už je má vyrobené ve finální barvě. A někdo má daný design, protože to má dané dokonce celoevropsky, je členem nějaké skupiny.Něco jde a něco nejde.
Druhý trend je, a je to hodně poptávané, když jsme se bavili třeba s politiky v Praze, sdílení boxů. Pakliže bude kapacita taková, aby to zákazníky obsluhovalo. Protože i dneska se vám v Praze stane, že si objednat do boxu a řekne vám to, že nejbližší box je plný. Je vidět, že boxů ještě není dostatek z hlediska poptávky, ale až bude ta infrastruktura naplněna, tak nebudou vznikat další boxy, protože by zely prázdnotou. Budou se určitě nějaké rušit. Jsou společnosti, které už dneska vyhodnocují třeba neefektivitu konkrétního boxu a je to třeba paradoxní, že jedna společnost odstraní z obce box a do druhé společnosti volá starosta té obce, jestli by jim ho tam nemohli dát a že je třeba bude i finančně motivovat.
A teď si vezměte ten paradox. My tady vedeme diskuzi nad tím, že města a obce si stěžují. Je to problém hlavně těch větších měst, samozřejmě, kde je historické centrum, kde je spousta obchodů a kde o kilometr dál ten box je. Ale je tu spousta menších obcí, kde to supluje výdejní místa, supluje to i Českou poštu, která navíc mizí. V té obci ji neměli, v nejbližším městečku zrušili a ti lidé jsou odkázaní na ty boxy a ruce by vám trhali, kdybyste jim ho chtěl dát. Ale momentálně není třeba vypočítané, že se tam box ekonomicky vyplatí. Je ale trend vycházet vycházet vstříc třeba i těmto menším obcím.
Jinak ještě když se bavíme o tom, kde ten box má, nemá stát. My jsme dělali obsáhlý výzkum, z něhož jasně vyplývá, že zákazník chce box do 500 metrů od svého bydliště nebo pracoviště, nebo od toho místa, kde se pohybuje a tak, aby si k němu mohl dojít pěšky. Myslím že když se tohle povede, tak to hodně zmenší i nějaký provoz automobilové dopravy a podobně. Ať už jde o dodávky, které ho objíždějí, tak i vlastně vás, když si to dneska jedete vyzvednout k nejbližšímu supermarketu.
U supermarketů se všichni shodují, že to je dobré místo. Samozřejmě je tam velký provoz lidí a všeho, je to super místo pro maminku, když si jede s kočárkem něco nakoupit a pak si k tomu přihodí ještě pleny a věci, které má objednané z e-shopu. Je to super místo i pro člověka, který jde z práce, do které třeba nechce jezdit autem, ale má si vyzvednout tu krabici, už by ji potřeboval jako opravdu jenom kousek od domu. Aby ji donesl, jinak pojede autem. Takže já si myslím, že to má vliv nějakým způsobem třeba na životní prostředí nebo na městskou dopravu. Někdo pak může říct, že je to obráceně, že když pak někdo jede autem k těm boxům, tak je u boxů větší provoz. Ale třeba u těch supermarketů to právě vůbec nevadí.
Zmínil jste sdílení, před rokem a půl se o tom psalo jako o trendu. Lze tedy čekat, že se to bude rozšiřovat?
Myslím, že jo. Ale nemyslel jsem to významně, protože to je hodně obchodní záležitost. Takhle… až vznikne infrastruktura, nebudou vznikat další boxy, respektive jich bude vznikat minimum. Budou se spíš upravovat, redukovat samy od sebe, designově měnit, technologicky měnit, třeba solární napájení a podobně. Ale je těžké mluvit o trendu, když už ten samotný box je trend. Obecně ale nemám rád, kdy mám odpovídat na to, co bude za pět let, protože to samozřejmě nikdo neví. Mohou to ovlivnit různé externality, je těžké to predikovat.
Dobře. Tím uzavřeme téma výdejní boxů. Ještě se chci zeptat na druhou oblast a tou je téma market place. V srpnu vyšel průzkum společnosti Seyfor a agentury BE InSight, která uvádí, že se do tržišť zapojila většina tuzemských e-shopů. Ale zároveň vlastně asi sedmdesát procent z nich, že vlastně nejsou úplně tak s tím spokojení. Je to tedy úspěch tržišť nebo je to taková remíza?
Když jste řekl, že se mě chcete ptát na marketplace, neboli tržiště, tak jsem se chtěl zeptat, zda máte tři hodiny, protože to hodně obsáhlé téma. Hlavně tedy z těch právních věcí a z těch nezákonných věcí. A já bych rád vlastně okomentoval všechno. Nezačínám tedy odpovědí na otázku, protože vy jste začal vlastně ze strany obchodníků a ne ze strany spotřebitelů.
Samozřejmě je to nějaký trend v tom smyslu – prodat, vyhledat a nakoupit zboží na jednom místě. Ta tržiště měla třeba pěti, desetiprocentní podíl na trhu. Není moc velký rozdíl mezi tržištěm a obrovským e-shopem. Šlo o to, že to je na jednom místě nějaké jedné značky. To, do čeho se to dostalo dneska, hlavně díky čínským tržištím, tak to trošku popírá trošku vůbec princip tržiště.
Ale dobře, teď se budeme o tom bavit z pohledu obchodníků. A obchodníci stěžují, že je to úplně na nic. A to ještě budou věci, které vám nepřiznají veřejně. Jako třeba tlačení na cenu. Což je vlastně nekalosoutěžní jednání, když jim někdo říká, kde musí mít cenu, tak jim pak zajistí, že vstoupí na to tržiště. Ale v uvozovkách čínský obchodník, často to jsou to tedy úplně prázdné schránky, nabízí to samé zboží levněji a vy jste tam jen za kavku. A oni to nabízejí levněji, protože nemusí nebo nechtějí dodržovat spoustu legislativních bodů.
Takže za prvé – většina českých e-shopů je pojem velice zavádějící, protože z hlediska obratu je na tržištích absolutní minimum českých e shopů. A za druhé – plně s tou jejich nespokojeností souzním a chápu ji. A není se čemu divit.
Ani z pohledu zákazníků to ale také není asi úplné terno.
Z pohledu zákazníků je tu obrovský problém. Tak jak jsem říkal, že třeba z pohledu boxů jsme jako asociace v absolutní shodě se zákazníkem, tak tady je problém, že s velkou skupinou zákazníků jsme v absolutní neshodě. Protože my, když kritizujeme, říkejme si to třeba na příkladu čínských tržišť, například na Temu, ale v nějakých částech to může platit i na ta jiná evropská tržiště, tak všechny možné věci, které kritizujeme, způsobí i to, že je tam to zboží levněji.
A zákazník říká: no, tak vy je kritizujete, protože někdo prodává levněji a vám vezme živobytí. Za prvé si musí ten zákazník uvědomit, že to živobytí bere třeba svému bratranci, který u toho e-shopu pracuje. Tady ty e-shopy nefungují ve vakuu, že by je řídili a platili roboti. Jsou na to navázané další služby – marketingové, IT služby, logistické služby.
Celý ten ekosystém zaměstnává kolem 120 tisíc lidí. A nemyslím si, že právě majorita zákazníků, kteří nakupují na čínských e-shopech, si uvědomuje, že tím oslabuje celý ten velký ekosystém. A že vsadím se, že do druhého kontaktu zná někoho, kdo pracuje v tomhle ekosystému a může v dlouhodobějším horizontu, pokud by se s tím něco nedělalo, přijít o zaměstnání, protože ti obchodníci zkrachují.
Druhá věc je nebezpečnost těch výrobků. Už se začínají objevovat zprávy, protože to testování trvá, že ty výrobky nesplňují právní rámce. To znamená to znamená, jako třeba z nějakých návodů, z certifikátů a podobně. Ale jsou i nebezpečné, obsahují často karcinogenní látky nebo vzácné kovy, jako třeba rtuť, které jsou nebezpečné. Často některý výrobek, například nějaký plastový výrobek do domácnosti, vypadá na první pohled úplně stejný, když si ho koupíte na českém e-shopu nebo čínském tržišti. Ale na tom českém e-shopu musel projít nějakým testováním, má nějaký certifikát. Na tom čínském tržišti ne. A jestli to je vyráběno podle nějaké šablony nebo vizuálu a vypadá to stejně jako identický výrobek, tak to nutně nemusí být identický výrobek. A pak jsou desítky tisíc, spíš stovky tisíc výrobků, které se nikdy nedělaly podle nějaký pravidel, že by je někdo kontroloval třeba kvůli chemikáliím. Je to velký problém i u módy.
Třeba tržiště Thein. Tam už proti tomu Francouzi hodně zasahují, jsou flexibilnější nebo na to mají přizpůsobenou legislativu. U nás je samozřejmě obrovský problém, že nám trvalo asi rok vysvětlit kompletně celé státní správě, jaký je to problém.
Nemyslím si, že existuje jediný fundovaný člověk, ať už v politice nebo v byznysu, který by si momentálně neuvědomoval, že to obrovský problém. Ale problém je, že nikdo zatím nenašel řešení, co s tím dělat. Příklad, který říkám posledních pár měsíců, protože je úplně skvělý. Fleška o velikosti 64 GB na těch tržištích stojí kolem 80 korun. Jenom autorský poplatek z ní je 90 korun. A pak si jako tuzemský obchodník přečtete, že vám v komentáři na Facebooku někdo píše, že vy to prodáváte draze proto, jestli chcete namastit kapsu. Přitom vy jenom 90 korun zaplatíte za autorský poplatek.
Likvidace elektrozařízení, poplatky za obaly, clo, DPH, to jsou jenom ty přímé věci, který může vyjmenovávat a o kolik miliard přichází státní kasa. A pak je k tomu samozřejmě ještě to, že zaměstnáváte ty lidi, zaměstnáváte samozřejmě zákaznický servis, zaměstnáváte lidi ve skladech a tak dále. Nikde není menší marže než v e-commerce, zvlášť v tom druhu zboží, které sem dodávají čínské tržiště. Ale je to evropský byznys, je to byznys kontrolovaný, je to byznys, který přispívá do státní kapsy. Když tady toto nebude, tak zákazníkovi zvednou nějakou jinou daň a zaplatí to jinudy, jenom si to nebude uvědomovat.
Takže tady jsme bohužel se zákazníky dost v neshodě. Oni vidí krátkodobě, já vidím to, co se může stát tady za pět deset let, i když možná už za tři roky, protože ta tržiště čínská rostou šíleným způsobem a podle mě stát musí jednat. Samozřejmě hodně věcí spadá pod Evropskou unii. Ta už zveřejnila nějaké předběžné závěry řízení s Temu, kde našli s velkou řadu pochybení a už čekám na to finální řízení, čekám na to, jaká bude pokuta, aby je to vůbec zasáhlo v tom obratu, který mají.
Je prostě potřeba jednat víc. My vlastně nebojujeme proti proti jednomu nebo druhému tržišti, ale za to, aby všichni museli dodržovat pravidla, protože my tu máme pravidla, české a evropské e-shopy a marketplaces je dodržují. Ale tyto zahraničí subjekty se jim vyhýbají. Třeba využívání té celní dýmky do 150 eur, nebo rozdělování zásilek tak, aby byly menší, takže vůbec to zboží do Evropy nemusí dovážet kontejnery, které jsou kontrolované, ale dělají to po malých balíčcích. Za prvé si představte, kolik je to obalů a odpadu, a za druhé je to úplně uvědoměle obcházení pravidel a legislativy.
Ten průzkum, který jsem zmiňoval na začátku, se týkal primárně těch evropských tržišť. Vy jste plynule přešel na ta čínská, která za APEK dlouhodobě kritizuje. Našel jsem, že jste naposledy v únoru vydali doporučení, co by měla Evropská unie dělat, aby se narovnal ten stav na tom vnitřním trhu. Stalo se od té doby něco?
My jsme těch doporučení vydali a rozeslali už celou řadu. Je dobře, že to říkáte, ale třeba my v tomto případě velice komunikujeme se státní správou. Kdybych si to vyfiltroval v kalendáři, tak to budou vyšší desítky schůzek za poslední rok. Na přelomu května a června jsme k tomu měli seminář v Poslanecké sněmovně. Osobně běhám za náměstky ministrů, za vedoucími odborů, komunikujeme s Evropskou unií i s nadnárodním sdružením asociací.
Já jsem odskočil odskočil od těch evropských tržiště k těm čínským, ale ono se to těch evropských týká také. I tam jsou porušení. I tam je zboží, které nemá příslušné obavy, nebo certifikáty. Protože i oni do svých tržišť pouští čínské obchodníky nebo čínské subjekty. Obecně je problém s čínskými obchodníky na tržištích a je jedno, jestli je to tržiště evropské nebo čínské.
Z logiky věci je samozřejmě na čínských tržištích mnohem větší poměr čínských obchodníků. A my často docházíme k tomu, že vlastně ani neexistují, mají vygenerovanou adresu na jednom místě a e-mailové adresy 123456, zavináč a stejný konec. Ale tváří se to jako víc subjektů. Je to podivné, ale chceme, aby museli dodržovat pravidla.
Vy jste zmínil, že jste měl desítky schůzek s různými politiky nebo úředníky. Proč se to tedy zatím z vašeho pohledu nepodařilo změnit? Je to problém změnit na té národní úrovni, že je to potřeba řešit skutečně na úrovni celé Evropy.
Na LinkedIn jsem dával, tuším, že minulý nebo předminulý týden, s kolika institucemi jsem jednal. Myslím si, že to číslo je třiceti. A u spousty z nich si představte, že se jedná ještě o několik oddělení nebo několik osob. Takže koho to zajímám, může se na LinkedIn podívat na grafiku, kterou mi k tomu udělali kolegové. Ale teď k té otázce, jestli mi ji můžete zopakovat.
Ta otázka zněla, proč se to zatím teda i po tolika jednáních nepodařilo změnit. Zda je to problém na národní úrovni nebo se to musí řešit celoevropsky…
Na první dobrou bych odpověděl, že jsme tady zatím nenašli nikoho, kdo měl na to koule. Jinak to neumím říct. Druhá věc je, a sám jsem to tady v předešlém tématu několikrát zdůrazňoval, žijeme v právním státě, tak se holt musí postupovat podle legislativy. Když se podíváme na Ameriku, tak jejich ekosystém umožňuje, že prezidentským nařízením zrušili tu celní výjimku de minimis, což je jeden z nejhlavnějších problémů, kterého můžou ty čínské e shopy zneužívat. V Čechách, respektive v Evropě je to v plánu, ruší se, respektive je to už rozhodnuté, ale bude to součástí velké celní reformy a ta bude účinná až v roce 2027 nebo 2028. Takže my už dneska víme, že to rušíme a dáváme tomu ještě dva tři roky, ať přicházíme o peníze, ať přicházíme o byznys, ať se sem dostanou nebezpečné zásilky. Takže flexibilita Evropské unie je tomto ohledu bohužel špatná.
Samozřejmě, je to tak. Máme tady svrchované státy, které se sdružují pod nějakými pravidly, má to nějaké procesy. Já si myslím, že zrovna zrušením této výjimky bychom se měli inspirovat, a je to jedna z mála věcí, kterou bych se chtěl inspirovat u prezidenta Trumpa. Ale tam by se to dalo udělat podle mě nějakým nařízením a podobně. Tomu ale ale hrozně brání celní správy, protože říkají, že v tom množství zásilek je nemáme šanci kontrolovat.
My si myslíme, že by se ten počet těch zásilek dramaticky snížil, což vidíme ve Spojených státech. Museli by si tady udělat překladiště, museli by to sem dovážet v kontejnerech a kontrovat kontejner už je jednodušší než jednotlivé zásilky. To by byla naše predikce. Celní správy, řekl bych drtivé většiny zemí se toho bojí, a proto to chtějí změnit až v rámci celého toho systému. Ony v rámci té celní reformy budou i nové sdílené informační systémy a podobně.
Takže Evropská unie ví, co je potřeba udělat, jenom to trvá. Na národní bázi se toho nebojí třeba Francie, má pro to legislativu. Použili legislativu v rámci, tuším životního prostředí, kde ji mohli napařit, protože na tom životní prostředí jsou mnohem větší pokuty, tak směrem na ně jdou. Je možné udělat poplatky z těch zásilek, aby se něco vybíralo.
Ale já si myslím, že ten problém je samozřejmě komplexní. Takže úředník, politik ví, že je to problém, politik ho ale momentálně řešit nebude. Omlouvám se všem – kvůli volbám, protože je jednodušší z pohledu zákazníka si říct: někdo mi chce regulovat, abych si mohl nakupovat levně. To je bohužel úzké vidění světa, které má, řeknu, devadesát procent obyvatel. Nevyčítám jim to, nedivím se, ale tak to prostě je.
Takže podle mě do voleb do toho žádný politik nepůjde. Já doufám, že po volbách někdo to, jak jsem nazval ten výraz, tak zmírním, bude mít odvahu to řešit politicky. Když dáte politické zadání, tak si myslím, že to úřednické a právní řešení se najde.
Těžko teď budou sedět někde nějací úředníci a hledat kreativně právní řešení k tomu, aby udělali něco, co bude politicky nepopulární. To je bohužel stav, což je čistě můj názor. Samozřejmě pak jsou tu objektivní věci ohledně těch legislativ, ohledně toho, že tato tržiště jsou platformy, Temu je dokonce velmi velká platforma, ty spadají pod DSA, to spadá přímo pod Evropskou komisi. Proto třeba Temu na tomuto řízení Evropská komise má, ale ono je to řízení od podzimu loňského roku. Dnes máme srpen dalšího roku, nic se nestalo a mezitím tu přistály miliony zásilek. Myslím tím v Čechách, v celé Evropě to budou miliardy a to je nebezpečné.
A pak je ještě problém České obchodní inspekce, kde si myslím, že ta struktura a fungování Český obchodní inspekce je absolutně zastaralé a je potřeba to tam úplně změnit. Když se podíváte, na co se zaměřují, myslím tím na formální pochybení českých e-shopů, že vám v obchodních podmínkách chybí nějaká věta nebo ji máte špatně naformulovanou. A do toho se všichni díváme, jak obchodníci ze třetích zemí zaplavují náš trh v rámci nelegálních postupů, prostě že prodávají nebezpečné výrobky. DPH, clo, všechno uniká a český e-shop probíhá kontrolou, jestli má dobře formovanou větu v obchodních podmínkách, které samozřejmě ty čínské obchody už vůbec nemají. To se musí změnit a zase to musí vzniknout nějakým politickým zadáním. Bohužel takhle, možná i díky bohu zase obráceně je ta demokracie takhle nastavená.
