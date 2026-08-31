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Google v mapách přejmenoval jezero Ontario, změna ale plně platí jen pro Američany

David Slížek
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Mapy - Google Maps - Ontario Autor: Google Maps
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Mapová služba americké firmy Google změnila pojmenování jezera Ontario ležícího na hranici mezi USA a Kanadou. Záleží ale na tom, kdo si informaci zobrazí. Američanům nově místo Ontaria ukazuje Americké jezero (Lake America), Kanaďanům zůstal tradiční název jezero Ontario (Lake Ontario) a zbytku světa Google začal na mapě nabízet obě jména. Změna se u jednotlivých uživatelů projevuje postupně. 

Změnu tradičního jména, které vychází z jazyka původních obyvatel Ameriky, v USA nařídil tamní prezident Donald Trump, který momentálně s Kanadou vede obchodní válku. Trump už dřívě nařídil také oficiální přejmenování Mexického zálivu na Americký záliv.

Google změnu ve své aplikaci vysvětlil tím, že se název změnil v americkém státním systému Geographic Names Information System (GNIS), který standardizuje zeměpisné názvosloví v USA.

Konkureční Apple zatím na svých mapách název jezera neupravil, firma dosud ani veřejně neřekla, jak se ke změně postaví. U Mexického zálivu momentáně uživatelům z Evropy zobrazuje oba názvy (Mexický záliv i Americký záliv).

I český Seznam zatím na své službě Mapy.com zůstává u tradičního názvu. U Mexického zálivu zobrazuje při odzoomování stále tradiční jméno, při větším zoomu pak u pobřeží USA ukazuje popisek Gulf of America a u mexického pobřeží Golfo de Mexico.

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Autor aktuality

David Slížek

David Slížek

Šéfredaktor Lupa.cz a externí spolupracovník Českého rozhlasu Plus. Dříve editor IHNED.cz, předtím Aktuálně.cz a Českého rozhlasu. Zaměřuje se na telekomunikace, umělou inteligenci i na média. Najdete ho na Twitteru nebo na LinkedIn

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