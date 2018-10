 »  Google začne za instalaci svých aplikací v Androidu účtovat výrobcům poplatky

David Slížek

Google mění licenční podmínky operačního systému Android. Nebude výrobcům zařízení v Evropě zakazovat instalaci alternativní verze Androidu a nebude po nich vyžadovat povinnou instalaci Google Search a prohlížeče Chrome. Za předinstalaci Google Play, Gmailu, Google kalendáře nebo YouTube ale začne po výrobcích od 29. října vyžadovat licenční poplatky.

Google změnou reaguje na pokutu 4,34 miliard eur (v přepočtu asi 112 miliard Kč), kterou za zneužívání dominance dostal letos v létě od Evropské komise. Ta firmě vyčetla právě povinné předinstalace jeho aplikací, pokud výrobce chtěl do smartphonu či tabletu předinstalovat i obchod s aplikacemi Google Play. Google se proti pokutě odvolal k Tribunálu Soudního dvora EU.

Google zavedení poplatků zdůvodňuje na svém blogu tím, že výnosy z povinné předinstalace Chromu a Google Search pomáhaly financovat vývoj a bezplatnou distribuci Androidu. Když teď Komise povinnou předinstalaci zakázala a nařídila Googlu umožnit výrobcům do zařízení instalovat i konkurenční vyhledávače a prohlížeče, Google o tyto příjmy přijde.

Zatímco bez předinstalace aplikací, jako je Gmail nebo YouTube, se evropští výrobci patrně objedou, prodávat zařízení bez předinstalovaného Google Play by byl mnohem větší problém. Uživatelé by totiž neměli odkud si aplikace stahovat. Výrobci tak nejspíš budou muset alespoň za aplikační obchod Googlu poplatky platit a tyto náklady pak mohou promítnout do cen zařízení. Plánovanou výši poplatků ještě Google nezveřejnil.

Operační systém Android jako takový bude pro výrobce dále zdarma, ujišťuje firma. Výrobcům také nabídne nové podmínky pro předinstalaci Chromu a Google Search, ale nebude jim zakazovat instalovat i konkurenční aplikace.

Firma také zruší smluvní ustanovení, která zakazovala výrobcům, kteří v zařízeních chtěli mít předinstalovaný Google Play, používat alternativní verze Androidu (tzv. forky).