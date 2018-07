 »  Google dostal za zneužití dominance v Androidu pokutu 4,34 miliardy eur

Pokuta ve výši 4,34 miliardy (konkrétně 4 342 865 000) eur, v přepočtu přes 112 miliard Kč. To je trest, který Evropská komise (EK) vyměřila Googlu za zneužití dominantního postavení souvisejícího s mobilním systémem Android.

Google také musí do 90 dnů fakticky s porušováním antimonopolních pravidel přestat, jinak bude čelit penále ve výši až 5 % průměrného denního celosvětového obratu, který vykazuje jeho mateřská společnost Alphabet. Výsledek šetření oznámila eurokomisařka Margrethe Vestager zodpovědná za politiku hospodářské soutěže.

Google už na svém evropském twitterovém účtu oznámil, že se proti rozhodnutí Komise odvolá. Právní bitva tak bude pokračovat.

.@Android has created more choice for everyone, not less. #AndroidWorks pic.twitter.com/FAWpvnpj2G