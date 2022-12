HPE krouží kolem Nutanixu. Jednou z největších akvizic může léčit cloudovou kocovinu

Autor: Jan Sedlák

Hewlett Packard Enterprise (HPE) krouží kolem americké společnosti Nutanix. Podle Bloombergu probíhají debaty o možném převzetí. Záležet bude na ceně. Hodnota Nutanixu na burze Nasdaq je aktuálně 7,5 miliardy dolarů, což by pro HPE znamenalo jeden z největších nákupů v historii. O tom, že je Nutanix na prodej, se mluví nějakou dobu.





Pro HPE by taková akvizice dávala smysl - pokud by se dobře provedla integrace. Největší výrobce serverů na světě (společně s Dellem) se už nějakou dobu snaží vybudovat byznys postavený na prodeji předplatného podobně, jako se účtuje využití cloudů typu AWS. Skrze službu GreenLake si lze pořídit nejnovější servery a další hardware, který se ovšem neplatí velká pořizovací částka, ale na základě monitoringu se platí za využívání procesorových jader, paměti RAM, nodů, kontejnerů a tak dále.





GreenLake není čistě o hardwaru. HPE nad ním vyvíjí softwarovou platformu tak, aby se dodaná infrastruktura chovala podobně jako cloud. Spouštět lze Kubernetes a další služby a aplikace. Nutanix tuto nabídku může doplnit o vlastní aplikace jako jsou software defined storage a další. HPE a Nutanix už ostatně dříve oznámily úzkou spolupráci.

Malý, ale rostoucí

GreenLake je pro HPE prozatím menší, ale rostoucí byznys. Z celkových tržeb 7,9 miliardy dolarů v posledním kvartálu připadalo na GreenLake 936 milionů dolarů (ARR). Meziroční nárůst činí 60 procent. Platforma získala přes 900 partnerů a kolem 35 tisíc zákazníků.

Ředitel české pobočky HPE Jan Kameníček už dříve Lupě sdělil, že HPE dnes má na našem trhu v majetku spravovanou infrastrukturu v řádech vyšších stovek milionů korun. Službu využívají firmy jako Geetoo, Algotech, Casablanca a další.

HPE jednání o akvizicích nekomentuje. “Obecně hledáme duševní vlastnictví, které nemáme v nabídce. Chceme, aby naše platforma byla inteligentnější, škálovatelnější a automatizovaná. I takový Cray jsme kupovali i kvůli tomu, abychom využili jeho schopnosti provozovat akcelerační schopnosti ve velkém rozsahu,” řekl Lupě na konference Discover ve Frankfurtu výkonný ředitel HPE Antonio Neri.

HPE nyní hraje na to, že trh najíždí na strategii hybridního cloudu. To znamená, že určitou část aplikací a dat umisťuje do veřejných cloudů a něco si provozuje on-premise. Důvodem jsou jak velké náklady na cloud, tak například lokální ukládání dat.

Cloudová kocovina

“Měli jsme teď snídani s řadou CIO a slyšeli jsme od nich pojem cloudová kocovina. I zákazníci, kteří před pár lety měli strategii cloud first, nyní vidí, že vše v cloudu není levné,” uvedl dále Neri. Pro HPE tak dává smysl nabízet iteraci svého on-premise světa, která se chová jako lokální cloud za předplatné a zároveň dokáže s public cloudem komunikovat. Jde o takový inovovaný outsourcing hardwaru se softwarovou platformou nad tím.

“Většina velkých oslovených firem dnes chce hybridní cloud, jde o nový normál,” uvedla vedoucí analytička IDC Penny Madsen.

GreenLake funguje zhruba tak, že HPE přiveze a zprovozní hardware včetně platformy. Sestavu lze provozovat u sebe, v hostovaném datacentru nebo datacentrech typu Equinix, se kterými má HPE pro tyto účely uzavřená partnerství. Vše, co HPE má v nabídce, lze přes GreenLake pořídit. Platí se za skutečné využívání. Pokud HPE detekuje blížící se hranici instalované kapacity, ozve se a domluví dovážku dalších “krabic”.

“Hardware vyměňujeme po dvou třech letech. Zákazníci tak získají vždy ten nejnovější. Je to výhodnější i pro nás, protože modernější technologie se lépe spravují, jsou lépe energeticky účinné a tak dále,” popsal Flynn Maloy, jeden z viceprezidentů HPE pro GreenLake.

Strategie HPE se poněkud liší od strategie Dellu. Ten svůj důležitý softwarový asset v podobě firmy VMware vyčlenil. Koupit ho za 61 miliard dolarů chce Broadcom, nejdříve ale bude muset projít zejména přes evropské regulátory.