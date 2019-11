 »  Je to oficiální, Google kupuje Fitbit. Cena? 2,1 miliardy dolarů

Karel Wolf

Google dnes na svém blogu oficiálně potvrdil dohodu o převzetí společnosti Fitbit. Společnost koupí výrobce chytré nositelné elektroniky za 2,1 miliardy dolarů (7,35 USD na akcii). Částka bude kompletně vyplacena takzvaně v hotovosti, tedy nikoli například v akciích Alphabet, nebo Google.

Informaci již potvrdila i samotná společnost Fitbit, která v tiskové zprávě především zdůraznila, že akvizicí nedojde k ohrožení osobních dat o zdraví a kondici uživatelů. „Námi nashromážděné údaje o zdraví a kondici uživatelů nebudou k dispozici pro reklamní systémy Google, “ říká mimo jiné ve zprávě Fitbit. Akvizice by měla být dokončena v roce 2020, dohodu ještě ale musí posvětit regulátoři trhu.

Google tak navazuje na akvizici inženýrského týmu a patentů texaské módní společnosti Fossil Group ze začátku roku. Google tehdy přebral know how Fossilu v oblasti chytrých hodinek za 40 milionů dolarů. Se spekulací o plánovaném převzetí přišla počátkem týdne tisková agentura Reuters. Po oznámení o učiněné nabídce prudce vzrostla hodnota akcií Fitbitu, kterému se od začátku roku příliš nedařilo, a firma ztratila do léta polovinu své tržní hodnoty. Za zveřejněný druhý kvartál letošního roku zvládla firma při tržbách 313,6 milionu dolarů (přes 7 miliard Kč) vytvořit ztrátu okolo 36 milionů dolarů (827 milionů korun).

Společnost je dlouhodobě pod tlakem velkých, doširoka rozkročených hráčů, především z Číny (Xiaomi, Huawei), kteří ovládli trh díky své cenové politice a nedaří se jí konkurovat ani na poli prémiových výrobků, kde pro změnu převzal pozici leadera Apple. Společnost si nicméně sebou nese alespoň odkaz průkopníka oboru, který pomohla vytvořit.