Jitka Obzinová po protestech nebude ředitelkou zpravodajství Českého rozhlasu

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral oznámil, že Jitka Obzinová nebude řídit zpravodajství. „Dnes jsem se sešel s paní Jitkou Obzinovou. Český rozhlas máme oba natolik rádi, že bude vždy stát nad jakoukoliv profesní kariérou. Oběma nám leží na srdci stabilita a silná pozice Českého rozhlasu. Společně jsme se tak dohodli, že na post ředitelky Zpravodajství Českého rozhlasu nenastoupí,“ uvádí prohlášení zveřejněné v pátek 17. prosince 2021.

Dosavadní ředitel zpravodajství Jan Pokorný se ale do funkce nevrátí. „Oslovil jsem stávajícího šéfredaktora stanice ČRo Radiožurnál Ondřeje Suchana, aby od 1. ledna 2022 – do výběru stálého ředitele/ředitelky – dočasně útvar Zpravodajství ČRo řídil. Ondřej Suchan mě požádal o čas na rozmyšlenou do začátku příštího týdne, což jsem akceptoval,“ sdělil generální ředitel.

Středeční oznámení o chystané změně ve vedení zpravodajství vyvolalo protesty zaměstnanců. Otevřený dopis odmítající Jitku Obzinovou kvůli jejím minulým profesním pochybením podepsalo na 600 zaměstnanců a externích spolupracovníků rozhlasu. René Zavoral původně protesty hodnotil jako přehnané.