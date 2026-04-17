Klempíř: StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří, nezávislost není dána výší rozpočtu

Filip Rožánek
Dnes
StarDance 2024 Autor: Mikuláš Křepelka, Česká televize
Taneční páry v soutěži StarDance v roce 2024

Ministr kultury Oto Klempíř v rozhovoru pro Deník.cz připustil, že Česká televize přijde o miliardu korun a Český rozhlas o 400 milionů, ale vyjádřil přesvědčení, že oba generální ředitelé to zvládnou. Nezávislost médií podle něj neurčuje výše rozpočtu, ale postoj managementu.

Klempíř v rozhovoru s Kateřinou Perknerovou vysvětloval, proč koalice mění fungující systém. „Média veřejné služby jsou z principu zřizována státem. A platit by je měl stát, ne občané, kteří už si je zaplatili v daních jednou,“ řekl. Na otázku, zda navýšení mandatorních výdajů o 7,7 miliardy není v době schodkových rozpočtů zbytečný luxus, odpověděl: „Doufám, že stát s rozpočtovou odpovědností ty peníze najde.“

Ministr zároveň přiznal, že Motoristé sobě měli původně v programu zachování poplatků. „Ale vstupem do koalice naše předvolební sliby přestávají platit, protože zásadní je prohlášení vlády. Teď táhneme za jeden provaz,“ vysvětlil Klempíř.

Vyjádřil se také k programové náplni České televize. „StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí,“ prohlásil o pořadu vyvinutém britskou veřejnoprávní stanicí BBC v roce 2004. Naopak vyzdvihl původní dramatickou tvorbu, konkrétně seriál Bohéma. „Česká televize má v dramatické tvorbě primariát, a tak by to mělo zůstat,“ dodal.

Návrh zákona nově stanoví hierarchii obsahu veřejnoprávních médií: na prvním místě zpravodajství a publicistika, následují vzdělávací programy, kultura a až na posledním místě zábava jako doplňková funkce. Opozice tuto hierarchii kritizuje jako přímý zásah politické moci do programové skladby.

Na výtku, že koalice chce média závislá na státu, Klempíř reagoval: „Nezávislost není dána výší rozpočtu, ale postojem managementu, jeho odvahou a směřováním, leadershipem, který by měl ukazovat, jak si ji udržet.“ Ministr ujistil, že rady České televize a Českého rozhlasu se nemění, stejně jako management či princip, na kterém obě instituce fungují.

V zákonu chybí garance regionálního vysílání i povinný pětinový podíl regionální tvorby. Klempíř se k těmto otázkám v rozhovoru podrobněji nevyjádřil. Návrh nyní postupuje do mezirezortního připomínkového řízení, po něm bude projednán vládou a následně Poslaneckou sněmovnou.

Seriál: Financování médií veřejné služby
Přečtěte si všechny díly seriálu Financování médií veřejné služby
Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

